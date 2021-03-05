Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepeden sabah namazı daveti Ayasofya Camiinde buluşalım mı?
İSTANBUL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den sabah namazı daveti: Ayasofya Camii'nde buluşalım mı?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbulluları sabah namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne davet etti. Kabaktepe paylaşımında, "Yarın sabah namazında Ayasofya Camii'nde buluşalım mı?" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

AK Parti 7'nci Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkanlığa seçilen Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından İstanbullu vatandaşlara namaz daveti yaptı.

"Ayasofya Camii'nde buluşalım mı?"

Kabaktepe paylaşımında, "Sevgili gençler, İstanbullu kardeşlerim; yarın sabah namazında Ayasofya Camii'nde buluşalım mı?" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kontrollü normalleşme haritasına göre, turuncu kategoride yer alan İstanbul'da, bu hafta sonu sadece cumartesi günü geçerli olmak üzere sokağa çıkış kısıtlaması saat 21.00'e kadar uygulanmayacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li belediyelerdeki çöp sorununa çözüm
GÜNDEM
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li belediyelerdeki çöp sorununa çözüm

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi: İlk kare geldi
GÜNDEM
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi: İlk kare geldi

AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek
GÜNDEM
AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek
Abone Ol Google News
Avrupa’yı Türkiye koruyor

Avrupa’yı Türkiye koruyor

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yerli aşı gün sayıyor

Yerli aşı gün sayıyor

​On yedi farklı çalışma yürütülüyor.
BM israfı raporladı

BM israfı raporladı

​Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor.
Papa Irak’ta

Papa Irak’ta

​8 Mart'a kadar sürecek ziyaret dün resmen başladı.

'Kur'u gürültüye pabuç yok

'Kur'u gürültüye pabuç yok

​Gübre desteği fiyatları frenleyecek.

Kudüs’e selam

Kudüs’e selam

'Uluslararası Kudüs Haftası' 8 Mart'ta başlıyor.
Hala yardıma ihtiyaçları var

Hala yardıma ihtiyaçları var

İki yüz seksen iki bin kişi İdlib'e döndü.
Diyarbakır'da teröre darbe

Diyarbakır'da teröre darbe

​HDP'li vekilin babası dahil 7 kişi tutuklandı.
Zam iptal edildi

Zam iptal edildi

Ankara Valiliği açıkladı.

​Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı nokta vuruldu.

Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

​Bakan Koca, toplantı sonrası açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.