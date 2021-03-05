AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den sabah namazı daveti: Ayasofya Camii'nde buluşalım mı?

AK Parti 7'nci Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkanlığa seçilen Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından İstanbullu vatandaşlara namaz daveti yaptı.

"Ayasofya Camii'nde buluşalım mı?"

Kabaktepe paylaşımında, "Sevgili gençler, İstanbullu kardeşlerim; yarın sabah namazında Ayasofya Camii'nde buluşalım mı?" ifadelerine yer verdi.

Sevgili gençler, İstanbullu kardeşlerim; yarın sabah namazında Ayasofya Camii'nde buluşalım mı? 😊 @akgencistanbul — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 5, 2021

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kontrollü normalleşme haritasına göre, turuncu kategoride yer alan İstanbul'da, bu hafta sonu sadece cumartesi günü geçerli olmak üzere sokağa çıkış kısıtlaması saat 21.00'e kadar uygulanmayacak.

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