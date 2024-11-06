AK Parti İstanbul’da 8. olağan ilçe kongreleri başlıyor: Şişli’de yeni ilçe başkanı olarak Ayhan Topoğlu ismi öne çıkıyor

Yaklaşan kongre, yalnızca AK Parti'nin Şişli teşkilatında değil, İstanbul genelinde de büyük bir önem taşıyor. Partinin genel merkezi, tüm kongre süreçlerinde olduğu gibi, teşkilatın çeşitli kesimlerinden gelen talepleri dikkate alarak nihai kararını verecek. Şişli’de Ayhan Topoğlu ismi, kulislerde giderek daha fazla yankı bulurken, partinin İstanbul’daki kongre takvimi içinde Şişli'nin özel bir yere sahip olduğu ifade ediliyor. Kongre, sadece teşkilatın yeniden yapılandırılması açısından değil, Şişli'deki siyasi stratejilerin belirlenmesi açısından da kritik bir dönem olarak değerlendiriliyor.









Ayhan Topoğlu kimdir?

Ayhan Topoğlu, İstanbul Şişli doğumlu olup, aslen Erzincanlı bir ailenin çocuğudur. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Topoğlu, yüksek öğrenimini Amerika Utah Üniversitesi'nde başlatmış, ardından Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatında inşaat, turizm ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren Topoğlu Holding'de yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Topoğlu, özellikle Vital Fulya Sağlık Oteli ve VForYou Sağlık Turizmi Şirketi'nin yönetiminde önemli roller üstlenmiştir.









Siyasi kariyerinde ise AK Parti Şişli teşkilatında 7. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan Topoğlu, teşkilat içinde geniş bir destek tabanına sahiptir. İngilizceye ileri düzeyde hakim olan Topoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Hem iş dünyasındaki hem de siyasetteki deneyimiyle, Şişli ilçesinde güçlü bir liderlik sergileyebileceği düşünülmektedir.







