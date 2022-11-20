Gündem AK Parti İstanbuldan teşkilat mensuplarına Türkiye Yüzyılı eğitimi
İSTANBUL

AK Parti İstanbul'dan teşkilat mensuplarına 'Türkiye Yüzyılı' eğitimi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından il ve ilçe teşkilat mensuplarına yönelik ‘AKademi İstanbul’ eğitimleri verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonunun öne çıktığı eğitim programları hakkında bilgi veren AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, “AKademi İstanbul eğitim programlarımız kapsamında Etkili İletişim’den Hizmet Bilinci’ne, Teşkilat Yönetimi’nden Sosyal Medya Kullanımı’na kadar çeşitli dersler verildi. Özellikle Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında teşkilatımız detaylı bilgilendirildi. Eğitimlerden yaklaşık 10 bin kişi istifade etti” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbuldan teşkilat mensuplarına Türkiye Yüzyılı eğitimi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 2023 seçimleri öncesinde çalışmalarına hız verdi. Bir yandan saha çalışmaları aralıksız devam ederken öte yandan da teşkilata yönelik ‘AKademi İstanbul’ eğitimleri verildi. AK Parti İstanbul AR-GE ve Eğitim Birimi’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan koordinatörlüğünde yürütülen ‘AKademi İstanbul’da, uzman eğitmenler teşkilat mensuplarıyla buluştu.

AK Parti İstanbul AR-GE ve Eğitim Birimi’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan
AK Parti İstanbul AR-GE ve Eğitim Birimi’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan

'YENİ BİR ZAFER DESTANI YAZACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlara en iyi şekilde anlatılması için teşkilatın bilgilendirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Kaan, “AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak 2023 seçimlerinde yeni bir zafer destanı yazmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan saha çalışmalarımıza devam ederken diğer yandan teşkilat mensuplarımızın eğitimine önem veriyoruz. İşte bu nedenle; teşkilatımızı daha donanımlı kılmak, güncel meselelere dair bilgilerini artırmak ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlatmak amacıyla ‘AKademi İstanbul’ eğitim programlarını başlattık.” dedi.

'10 BİN TEŞKİLAT MENSUBU KATILDI'

Eğitimler sayesinde teşkilat mensuplarının da eksiklerini görüp giderme imkanı bulduklarını belirten Kaan, “AKademi İstanbul, 14 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Her biri alanında uzman iletişimciler, sosyal bilimciler, akademisyenler ve tecrübeli siyasetçilerimiz teşkilatımızla buluştu. Etkili İletişim’den Hizmet Bilinci’ne, Teşkilat Yönetimi’nden Sosyal Medya Kullanımı’na kadar çeşitli dersler verildi. Eğitimlerimiz ilçeler bazında 4 ay sürdü. Kasım ayı itibariyle tamamlandı. Yaklaşık 10 bin teşkilat mensubu kardeşimiz istifade etti. Bu eğitimlerimizin olumlu neticelerini de gördük. Açıkçası bu durum bizi fazlasıyla memnun etti. Örneğin; sosyal medya hesabı olmayanların hesap açtığını, pasif kullanıcıların ise daha aktif kullanmaya başladıklarını gördük. Güncel meseleler hakkında daha fazla bilgilendiklerini, kafa karışıklıklarının giderildiğini tespit ettik. Her şeyden önemlisi inanç ve motivasyonlarının daha da arttığını gözlemledik. İşte bu durum da; aslolan amaca ulaştığımızı göstermesi bakımından bizleri fevkalade mutlu etti.” diye konuştu.

'AK PARTİ’DE HİZMET DE BİTMEZ EĞTİMLER DE'

Çeşitli zaman aralıklarında eğitim programların devam edeceğini vurgulayan Kaan, “Üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük partisi olan AK Partimiz; bilgili, tecrübeli, operasyonel saha kabiliyeti bakımından da en nitelikli teşkilata sahiptir. Bu özelliğin muhafazası için üstün gayret gösteren teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyor, ‘AK Parti’de hizmet bitmeyeceği gibi eğitimler de bitmez’ diyorum” ifadelerini kullandı.
Yeni Yusufeli Yolu hizmete sunuluyor

Yeni Yusufeli Yolu hizmete sunuluyor

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Tam 69,2 kilometre.
Para yerine kullanılan en enteresan şeyler

Para yerine kullanılan
en enteresan şeyler

​Günümüzde hâlâ geçerli olanları var.
Kızılelma testleribaşarıyla tamamladı

​Heyecanlandıran gelişmeyi Baykar duyurdu.

Pençe-Kılıç Harekatı'nın detayları belli oldu.

​Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe-Kılıç Operasyonu talimatını böyle verdi.

MSB 'Hesap zamanı' diyerek duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.