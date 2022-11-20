AK Parti İstanbul'dan teşkilat mensuplarına 'Türkiye Yüzyılı' eğitimi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 2023 seçimleri öncesinde çalışmalarına hız verdi. Bir yandan saha çalışmaları aralıksız devam ederken öte yandan da teşkilata yönelik ‘AKademi İstanbul’ eğitimleri verildi. AK Parti İstanbul AR-GE ve Eğitim Birimi’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan koordinatörlüğünde yürütülen ‘AKademi İstanbul’da, uzman eğitmenler teşkilat mensuplarıyla buluştu.

AK Parti İstanbul AR-GE ve Eğitim Birimi’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan

'YENİ BİR ZAFER DESTANI YAZACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlara en iyi şekilde anlatılması için teşkilatın bilgilendirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Kaan, “AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak 2023 seçimlerinde yeni bir zafer destanı yazmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan saha çalışmalarımıza devam ederken diğer yandan teşkilat mensuplarımızın eğitimine önem veriyoruz. İşte bu nedenle; teşkilatımızı daha donanımlı kılmak, güncel meselelere dair bilgilerini artırmak ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlatmak amacıyla ‘AKademi İstanbul’ eğitim programlarını başlattık.” dedi.

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'10 BİN TEŞKİLAT MENSUBU KATILDI'

Eğitimler sayesinde teşkilat mensuplarının da eksiklerini görüp giderme imkanı bulduklarını belirten Kaan, “AKademi İstanbul, 14 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Her biri alanında uzman iletişimciler, sosyal bilimciler, akademisyenler ve tecrübeli siyasetçilerimiz teşkilatımızla buluştu. Etkili İletişim’den Hizmet Bilinci’ne, Teşkilat Yönetimi’nden Sosyal Medya Kullanımı’na kadar çeşitli dersler verildi. Eğitimlerimiz ilçeler bazında 4 ay sürdü. Kasım ayı itibariyle tamamlandı. Yaklaşık 10 bin teşkilat mensubu kardeşimiz istifade etti. Bu eğitimlerimizin olumlu neticelerini de gördük. Açıkçası bu durum bizi fazlasıyla memnun etti. Örneğin; sosyal medya hesabı olmayanların hesap açtığını, pasif kullanıcıların ise daha aktif kullanmaya başladıklarını gördük. Güncel meseleler hakkında daha fazla bilgilendiklerini, kafa karışıklıklarının giderildiğini tespit ettik. Her şeyden önemlisi inanç ve motivasyonlarının daha da arttığını gözlemledik. İşte bu durum da; aslolan amaca ulaştığımızı göstermesi bakımından bizleri fevkalade mutlu etti.” diye konuştu.

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'AK PARTİ’DE HİZMET DE BİTMEZ EĞTİMLER DE'

Çeşitli zaman aralıklarında eğitim programların devam edeceğini vurgulayan Kaan, “Üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük partisi olan AK Partimiz; bilgili, tecrübeli, operasyonel saha kabiliyeti bakımından da en nitelikli teşkilata sahiptir. Bu özelliğin muhafazası için üstün gayret gösteren teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyor, ‘AK Parti’de hizmet bitmeyeceği gibi eğitimler de bitmez’ diyorum” ifadelerini kullandı.