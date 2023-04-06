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AK Parti İstanbul'dan Türkiye'ye 20 yılda kazandırılan projeleri anlatan klip

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yılda yaptığı projeleri anlatan "Milletimin Yıldızıdır Parlayacak" adlı kampanya klibi hazırladı.

15:15 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Klipte, yerli otomobil, şehir hastaneleri, havalimanları, İHA/SİHA, Kızılelma, milli teknoloji hamlesi, yerli sondaj gemileri, barajlar gibi pek çok projenin görsellerine yer verildi.

Klipte, yerli otomobil, şehir hastaneleri, havalimanları, İHA/SİHA, Kızılelma, milli teknoloji hamlesi, yerli sondaj gemileri, barajlar gibi pek çok projenin görsellerine yer verildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Seninle Oldu Sensiz Olmaz" kampanya klibinin ardından yeni bir klip daha yayımlandı.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı şiirinden esinlenerek hazırlanan "Milletimin Yıldızıdır Parlayacak" kampanya klibinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yılda Türkiye'ye kazandırdığı eserler, yatırımlar, dev projeler, milli teknoloji hamleleri anlatıldı.

Klipte, yerli otomobil, şehir hastaneleri, havalimanları, İHA/SİHA, Kızılelma, milli teknoloji hamlesi, yerli sondaj gemileri, barajlar gibi pek çok projenin görsellerine yer verildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, klibi sosyal medya hesabından "İlhamı İstiklal Marşı'mızdan alarak 20 yılda Türkiye'mizde yıldızlaşan projeler yaptık. Şimdi Merhum Akif'in ifadesiyle; 'O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak.' diyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada viral olan klibi, 100 bini aşkın Twitter kullanıcısı "#yıldızıdırparlayacak" etiketiyle paylaştı. Klip milyonlarca izlenme oranına ulaştı.​​​​​​​

#İstanbul
#Seninle Oldu Sensiz Olmaz
#AK Parti
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