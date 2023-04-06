AK Parti İstanbul'dan Türkiye'ye 20 yılda kazandırılan projeleri anlatan klip

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Seninle Oldu Sensiz Olmaz" temalı klip 20 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Klip, Twitter, Facebook ve Instagram başta olmak üzere sosyal mecralarda kısa sürede viral oldu.