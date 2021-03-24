Gündem AK Parti kongresini Genel Başkan Yardımcısı Yavuz yönetecek
POLİTİKA

AK Parti kongresini Genel Başkan Yardımcısı Yavuz yönetecek

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi. Yavuz, kongreyi yönetecek ve divan başkanlığını yürütecek.

Haber Merkezi AA
AK Parti kongresini Genel Başkan Yardımcısı Yavuz yönetecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.

Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.

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