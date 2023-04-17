AK Parti Milletvekili adayı Mustafa Şen gençlerle bağlama çaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, söz ve müziği kendisine ait, düzenlemesini ise ünlü sanatçı Erkan Oğur'un yaptığı 'Hiç Oldum' adlı türküsüne klip çekti. Kalın'ın, divan bağlama çaldığı türkünün klibi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.