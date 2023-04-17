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AK Parti Milletvekili adayı Mustafa Şen gençlerle bağlama çaldı

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Mustafa Şen, Akçaabat'ta Gençlik Buluşmasına katıldı. İftar programının ardından gençlerle birlikte bağlama çalan Şen'in kendi bestesi olan "Toprak Kardeşliği" büyük beğeni aldı.

15:53 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Milletvekili adayı Mustafa Şen gençler için bağlama çaldı

AK Parti Milletvekili adayı Mustafa Şen gençler için bağlama çaldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Trabzon Milletvekili adayı Mustafa Şen, AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları'nın düzenlediği iftar buluşmasına katıldı. Gençlerle bir araya gelen Şen, "Gençlik Kollarımız çalışıyor. Genç arkadaşlarımızla buluşmamız çok değerli. 2023 seçimleri, gençlerden en fazla oy aldığımız seçim olacak. Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimiz taçlandıracak" dedi.


İftar programının ardından gençlerle birlikte bağlama çalan Şen, şelpe tekniğinde ustalıkla icra etti. Şen kendi bestesi olan "Toprak Kardeşliği" gençlerden büyük alkış aldı.


#Mustafa Şen
#AK Parti
#Trabzon
#milletvekili adayı
25 dakika önce
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