AK Parti MKYK'sı belli oldu: Binali Yıldırım ile birlikte çok sayıda sürpriz isim var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi öncesi yaptığı açıklamada, "Yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

75 kişiye çıkartılan yeni MKYK'de ise 47 yeni isim yer aldı. Önceki listede yer alan 22 kişi liste dışı kaldı.

MKYK’da 47 yeni isim

Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Alaattin Parlak, Ayhan Salman, Ayşe Böğürlen, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Derya Yanık, Emre Ete, Fatma Güldemet Sarı, Haluk İpek, Hasan Sert, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Menderes Türel, Metin Külünk, Metin Tarhan, Mustafa Şen, Mücahit Birinci, Nurcan Dalbudak, Ömer ileri, Özlem Zengin, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi, Tahir Akyürek, Tuğba Varol Çokal, Türk İslam Karakoç.

REKLAM

Liste dışında kalan isimler

AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, İstanbul Milletvekili Erol Kaya, İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, İstanbul Milletvekili İffet Polat, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban.

Binali Yıldırım Genel Başkanvekili olacak

Listeye giren isimler arasında en dikkat çekenlerden biri eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım.

Binali Yıldırım

Genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını açıklanmasının ardından Yıldırım'ın, Numan Kurtulmuş ile birlikte AK Parti Genel Başkanvekili olacağı öğrenildi.

REKLAM

Eski iki bakan MKYK'da

Eski Adalet Bakanı ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı yeni MKYK üyeleri arasında yer aldı.

Bekir Bozdağ n

İYİ Parti'den AK Parti'ye katılan Tuba Vural Çokal

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da listede yer aldı. Vural'a rozetini geçtiğimiz yıl grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Tuba Vural Çokal

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel

Menderes Türel

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel de MKYK listesinde yer alıyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türel, "AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne 07, Antalya damgası. Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal milletvekillerimizle birlikte MKYK listesindeyiz. Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Gazeteci Ayşe Böhürler

AK Parti MKYK listesinde yer alan isimlerden biri de gazeteci ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler oldu.

Ayşe Böhürler

Böhürler, AK Parti Kurucu üyeleri arasında yer alıyor. 2001-2012 yılları arasında da Ak Parti MKYK üyeliği görevini yürütmüştü.

Türkiye güzeli Seda Sarıbaş

AK Parti MKYK asıl üye adayları arasında Türkiye güzeli seçilen ve bir dönem AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanlığı'nı yapan Seda Sarıbaş da bulunuyor.

Seda Sarıbaş

Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahid Birinci

İstanbul seçimlerinin ardından siyasette adından söz ettirmeye başlayan Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahid Birinci de MKYK listesine girdi.

Mücahid Birinci

GÜNDEM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: MKYK üye sayısı 50'den 75'e, yedek üye sayısı ise 25'ten 35'e çıkarıldı

GÜNDEM AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarda kimler olacak?