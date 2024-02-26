AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı: Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.50'de başladı.
Toplantıda yerel seçim çalışmalarının ele alınacağı bildirildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Hedefimiz ülkemizin iç ve dış güvenliğini sağlamak. Teröristan isteyen odakları biliyoruz.
Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle yürüyen ekonomi programımız meyvelerini vermeye devam ediyor.
Pek çok alanda güçlü neticeler görülmeye başlandı.
Gazze'deki soykırım devam etmektedir.
Saldırılarda hayatını kaybeden Filisitinllerin sayısı giderek artıyor.
Hiçbir girişim Netanyahu'yu bu soykırım faaliyetinden geriye döndürmedi.
Gazze'deki kardeşlerimiz yepyeni bir imtihanla karşı karşıya kaldılar. Öylesine büyük bir gıda problemi var ki hayvan yemi yemek zorunda kalıyorlar.