AK Parti MYK sona erdi: Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.





Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;





Sol partilerin yükseldiği yerler var ama alttan alta maalesef Avrupa'da aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz. Avrupa demokrasilerinin geleceği açısından önemli bir konu.





Sel ve yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Dikkatsizliklerle üzücü tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple piknik alanlarında çok dikkatli olunmalı.





Milli takımımızdaki 'bizim çocukları' tebrik ediyoruz. Merih'e verilen ceza kabul edilemez. Bu cezanın kararından önce belli mahfillerde yayınlanması burada siyasi gölge olduğunu gösterdi. Söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçiler. Merih'i hedef alırken PKK'ya sessiz kalıyorlar. Bu tip durumlarda aşırı ırkçılık arayan seçim sonuçlarına ve toplumundaki gelişmelere baksın.





En önemli meselemiz Gazze'deki olaylar. Bir tıp örgütü tarafından yeni rakamlar açıklandı. Facianın zannedilenin ötesinde olduğu belirlendi. Yahudilerin bilmesi gereken İsrail'i tehlikeye atan Netanyahu'dur. Netanyahu barbarlığına tavır alınmadığı sürece barıştan bahsetmenin sahiciliği yok.

"Teröristan kurulmasına izin vermeyiz"

Türkiye-Suriye ilişkilerinde tavrımız teröristan kurulmasına karşıdır. Suriye'de toprak bütünlüğünden ve halkın iradesinden yanayız.





En düşük emekli aylığına zam hazırlığı

Çalışma devam ediyor, herhangi bir karar verilmiş değil.







