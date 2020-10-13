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POLİTİKA

AK Parti MYK toplantısı sonrası Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları;

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak. Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz.

407 gün oldu HDP önündeki aileler vicdan nöbetinden ayrılmadılar. Evladına kavuşan aile sayısı 18’e yükseldi. Kimsenin buradaki evlat nöbetine sessiz kalmaması gerekir.

(Hatay’daki yangın )PKK’lı bir grubun biz yaptık diyerek alçakça bir şekilde acıların üzerine benzin dökmesi lanetlenmesi gereken bir durumdur. Soruşturma devam ediyor. Herhangi bir şekilde sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar açıklayacaktır.

Terörle mücadelede Pençe operasyonları güçlü bir şekilde sürüyor. Komşu ülke topraklarından ülkemize sızıyorlar. Gönül isterdi ki kendi topraklarında bu terör örgütlerini bertaraf edebilsinler.

Bu olmadığı zaman Türkiye’ye sınır ötesi harekattan başka çare kalmamaktadır. Birtakım uluslararası güçlerin de bu terör örgütlerini kullandığı bellidir.

PKK terör örgütünün tek ideolojisi Türkiye’ye düşmanlıktır. Kürt düşmanı bir organizasyon olduğu nettir.

Çifte standart var. Söz konusu topraklar Azerbaycan toprağıdır burada işgalci olan Ermenistan’dır. Minsk grubu Azerbaycan ve Ermenistan’ı eşit iki kefeye koymaya çalışıyor. Burada eşit iki kefe yok. uluslararası hukuk açıkça ihlal eden Ermenistan’dır. Aldığı her tedbirin arkasında olduğumuzu tekrar etmek istiyoruz. Nasıl ve ne şekilde istiyorlarsa Türkiye yanlarında olacaktır.

Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları hukukun açık ihlalidir.

(Kapalı Maraş’ın açılması) Orada herhangi bir şekilde mağduriyete yol açılmamaktadır. KKTC’yi destekliyoruz, çok doğru bir karar vermişlerdir. Bu bölge Kıbrıs Türklerine aittir. Herhangi bir kimsenin müdahale hakkı söz konusu olamaz.

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