AK Parti Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor: Batı Netanyahu karşısında köle gibi

AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Basına kapalı toplantı 2 saat sürdü.





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu.









İşte Çelik'in açıklamaları;





Çalışmalar cumhurbaşkanımıza sunuldu. Yatay mimariden şehir siyasetine, insan şehir ilişkisine kadar konuların ele alındığı bir çalıştay oldu. İkinci sunum, Ali İhsan bey tarafından yapıldı. Zonguldak hariç her yerde temayüllerimiz gerçekleşti. Zonguldak'ta sel felaketinden dolayı yapamadık. Seçim işleri başkanlığımızın yoğun mesaisi var. Tüm teşkilatlarımız seçime hazır. Hür ve demokratik şekilde paylaşmış oldular. Dün 3 Mehmetçiğimiz şehit oldu. AK Parti Genel Merkezi'mizden ailelerine baş sağlığı iletiyoruz.





"Fotoğrafların hepsi birbirine benziyor"





Filistin'deki katliamın fotoğraflarını vererek yeni ne yapıyorsunuz denebilir. Buraya bugün niçin koyduğumuzu sorabilirsiniz. İki fotoğraf da Gazze'den değil bunlar Nazi'nin soykırımı Netanyahu'nun da yaptığı soykırımı gösteriyor. Her iki soykırım da birbirine benziyor ve bu benzerlik net biçimde görünsün diye koyduk. Bu fotoğrafların hepsi birbirine benziyor. Tarih kitaplarına koysanız Yahudilere yapılan soykırım sanılabilir. Bugün Gazze'deki soykırım ile Yahudiler'e yapılanın farkı yok. Saldırılarda 6 binden fazlası çocuk 15 binden fazla Filistinli öldürüldü. Bu bir katliam ve bu bir soykırım





"Batılı yöneticiler evrensel vicdanın sesine kulak vermiyor"





Batılı yönetimler İsrail'i adeta katliamlara teşvik eden üslup sergilerken halkları onurlu asil hepimiz insanız söylemi etrafında toplanan tutum ortaya koyuyorlar. Batıda birçok yönetici evrensel vicdanın sesine kulak vermiyor.





Batı’daki birçok yönetim Gazze için bu sesi duymuyor. 'Savunma hakkı' diyerek İsrail katliamını destekliyorlar.





Bugün itibariyle 'ateşkes devam etsin' diye pek çok çağrı yapılıyor. ABD Başkanı Biden'e atfen de böyle bir haberde geçti. Ama Netanyahu hükümeti buna pek yanaşmıyor.





Rakamlardan bahsetmek gerçekten incitici bir şey. DSÖ Genel Direktörü şöyle demişti "Her bir saatte 6 tane çocuk ölüyor." Bugün itibariyle ateşkes devam etsin diye pek çok çağrı yapılıyor. Ama maalesef Netanyahu yönetimi bu insani arayı uzatmak istemiyor.





Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da yaptığı konuşma tüm vicdanlarda hissedilecektir. İnsani talebin kimde karşılık bulacağını bilen Filistinli aileler Cumhurbaşkanımıza mektup yazdılar. İlk günden itibaren herkes cümlenin yarısını söylerken Cumhurbaşkanımız cümlenin tamamını söyleyerek tüm dünyaya kararlılığını gösterdi. Doğru olanın bu olduğu giderek dillendirilmeye başlanmıştır.





"Köle gibi davranıyorlar"





İnsani aranın uygulanmasında bir takım sorunlar çıktı. Umarız ki insani ara denilen bu durum kalıcı bir ateşkese dönüşür.





Gazze'nin neredeyse yıkılmış durumda. Gazze ve o bölgedeki vatandaşlarımızın durumuyla yakından ilgileniyoruz. Türkiye bir kere daha dünyanın vicdanı olduğunu gösterdi. Şimdiye kadar Gazze'den getirilen hastalar bunun bir örneğidir.





"Avrupa'nın genelinde müthiş bir değerlendirme hatası yapılmakta"





Batılı hükümetler iki yüzlülükle bir katliama sessiz kalmakta. Bir takım parlamenterler çok soylu açıklamalar yaptılar ama çoğunluk maalesef Netanyahu hükümetinin karşısında bir köle gibi davranıyorlar.





Avrupa'nın genelinde müthiş bir değerlendirme hatası yapılmaktadır. Avrupa bir kere daha meselenin sebeplerini tartışmaktan kaçarak sonuçlarına odaklanıyor. Stratejik bir akıl her şeyden önce meselenin sebeplerine odaklanır.





"Avrupa bir gül bahçesi değildir"





Batı halklarında ortaya çıkan asil soylu sahip çıkmanın yönetimler için de uyarı niteliği taşıdığı görülmüştür. İnsani aranın uygulanmasında birtakım sorunlar çıktı. Netice itibariyle o sorun da aşılmış gözüküyor. İnsani ara, taktik olarak İsrail tarafından görülen durum kalıcı bir ateşkese dönüşmesini umarım. 66 gazeteci arkadaşınız hayatlarını kaybetti. Bütün bunların bile İsrail'in karartması ve kısıtlaması ardında gerçeğin çok küçük bir bölümü ortaya çıktı. İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardımların gitmesini engellemesine yönelik bir takım şeyleri görüyoruz. Ama o da aşılmış durumda.





Avrupa dünyanın tamamından soyutlanmış bir gül bahçesi değildir. Avrupa'nın göbeğinde Naziler bu katliamlara imza attılar. Şimdi de bütün dünyanın gözü önünde Avrupa ülkelerinin suskunluğu karşısında Netanyahu hükümeti bu katliamlara imza atıyor.





"Dini mesele olarak ele alırsanız bölge barışına zarar verirsiniz"





CHP yöneticilerinin çıkıp cumhurbaşkanımızın uluslararası mesele olmaktan çıkarıp haçlı hilal meselesine çevirmek çabasında iddiası bir iki yüzlülük. Cumhurbaşkanımız "Bu meseleyi haçlı hilal meselesine dönüştürmeyin" diye uyarmıştı. ABD dışişleri bakanı meselesini içine dini kimlik kavgası sokmaya çalıştı. Bir takım dini argümanlarla yapıldı tüm bunlar. Netanyahu Tevrat'tan referanslar verdi. Din savaşlarına kapı açarsınız.





Cumhurbaşkanımız bu meseleyi insani bir mesele olarak ele alacaksınız, dini mesele olarak ele alırsanız bölge barışına zarar verirsiniz dedi.





Bunu din savaşına çevirmeyin diyen tek açıklama cumhurbaşkanımızdan gelmiştir. Uzun zamandan beri antisemitizme karşı olduğunu ve İslam düşmanlığı ile mücadele edilmeli demiştir.





Nasıl bir tutsaklık ki bu en parlak düşünceleri söyleyenler gelip bir soykırımı savunur hale gelmiştir. Bu nasıl bir insanlıktan yoksunlaşmaktır. Bu katliam karşısında susan düşünürlerin ifadeleri temsil ettiği düşüncenin ölümü anlamına gelmektedir. İnsanlık adına bir hiçtir bu. İsrail ile Yahudiler arasında bir ayrım gözetmiyor.





Gelinen noktada acil ateşkese ihtiyaç vardır. Bu çözüme varılmazsa aynı şey defalarca yaşanmak durumunda kalacaktır. Netanyahu ve yanındakilerin soykırım meselesinde takibinin yapılması önemlidir. Yaptıklarının Bosna'da yapılandan ve Nazilerin yaptığından farkı yoktur.













Ayrıntılar geliyor...











