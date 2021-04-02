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POLİTİKA

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'dan erken seçim söylemlerine cevap

Bazı muhalefet temsilcileri tarafından dile getirilen erken seçim söylemlerine AK Parti'den yanıt geldi. Erken seçim söylemlerinin yapay ve çaresizlik içinde yapıldığını ifade eden AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, "Bir hükümet kurma bunalımı ortada yok. Bir meclis başkanı seçememe gibi sorun yok. Seçimler 2023 yılında gerçekleşecek" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcıdan erken seçim söylemlerine cevap
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, çeşitli programlara katılmak için geldiği Rize'de, gazetecilere bazı muhalefet temsilcileri tarafından dile getirilen erken seçim söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Seçimler 2023 yılında gerçekleşecek"

Yazıcı, erken seçim söylemlerinin yapay ve çaresizlik içinde yapıldığını ifade ederek "Türkiye'nin seçimi yenilemesini gerektirecek herhangi bir neden ortada gözükmüyor. Hükümetimiz dimdik ayakta, parlamento çalışıyor. Bir hükümet kurma bunalımı ortada yok. Bir meclis başkanı seçememe gibi bir sorun yok. Dolayısı ile bir erken seçim ile meclisin yapısının yenilenmesini gerektirecek herhangi bir sebep yok. Seçimler inşallah Anayasada yer aldığı gibi 2023 yılında gerçekleşecek" dedi.

"Bir şey üretemeyen muhalefetin içi boş söylemleri"

Erken seçim söylemlerinin kimse tarafından kabul görmediğini dile getiren Yazıcı, "Bunlar beyhude beyanlar. Günlük, gündelik, başka bir şey üretemeyen muhalefetin dile getirdiği söylemler. İçi boş söylemler olarak görüyorum" diye konuştu.

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