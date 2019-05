AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD'nin tavrını tüm dünya not ediyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'deki seçimlerle ilgili açıklamalarını eleştiren Çelik, "ABD'li yetkili 'not ettik' diyor. Türkiye'deki seçime bu kadar ilgililerken, Venezuela'da askeri darbe çağrısı yapmalarını bütün dünya not ediyor" dedi.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2019, 18:10 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2019, 18:28 Yeni Şafak