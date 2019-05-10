AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD'nin tavrını tüm dünya not ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Demokrasinin olmadığı ülkelerde seçim tekrarlanmaz"

ABD'den, AB'den bazı ülkelerinin değerlendirmelerini ortaya koymalarına diyeceğimiz bir şey yok. Türkiye'de seçim sonuçlarına müdahale gibi açıklamalardan kaçınmak, kullanılan dile özen gösterilmesi gerekir. Sanki seçimin tekrarlanması demek demokrasinin yokluğu anlamına geliyormuş gibi açıklamalar yapılıyor. Tam tersine seçime itiraz müessesi sadece demokratik ülkelerde var. İleri demokrasilerde buna olanak sağlayan mekanizmaların varlığı biliniyor. Bu konuda özellikle siyasi tarafgirlik içerisinde olmadan değerlendirilme yapılması her zaman saygıyla karşılanır.

"YSK hakemlik görevini yine vatandaşa vermiştir"

YSK kararı yapılan tespitleri haklı bulmuş, mazbatayı birinden alıp diğerine vermek şeklinde bir rol oynamamıştır. Sadece hakemlik görevini millete vererek ve netice itibarıyla seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. Sonuçta karar verecek olan yine vatandaşımızın kendisidir. 28 binlik gibi fark belli sayım sonrasında 13 bine kadar düşmüştür. Sandıkların tamamı sayılsaydı muhakkak farklı bir sonuç ortaya çıkacaktı. Sandık üyeleri ve üyelerinin memur olması gerekirken olmadığı tespit edilmiş. 22 sandıkta neredeyse hiç oy çıkmamış. Artık önümüzde seçim var. Herkes gidecek, kedi tezlerini vatandaşlarımıza, İstanbullulara arz edecektir.

"ABD'nin tavrını bütün dünya not ediyor"