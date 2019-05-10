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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD'nin tavrını tüm dünya not ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'deki seçimlerle ilgili açıklamalarını eleştiren Çelik, "ABD'li yetkili 'not ettik' diyor. Türkiye'deki seçime bu kadar ilgililerken, Venezuela'da askeri darbe çağrısı yapmalarını bütün dünya not ediyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Demokrasinin olmadığı ülkelerde seçim tekrarlanmaz"

ABD'den, AB'den bazı ülkelerinin değerlendirmelerini ortaya koymalarına diyeceğimiz bir şey yok. Türkiye'de seçim sonuçlarına müdahale gibi açıklamalardan kaçınmak, kullanılan dile özen gösterilmesi gerekir. Sanki seçimin tekrarlanması demek demokrasinin yokluğu anlamına geliyormuş gibi açıklamalar yapılıyor. Tam tersine seçime itiraz müessesi sadece demokratik ülkelerde var. İleri demokrasilerde buna olanak sağlayan mekanizmaların varlığı biliniyor. Bu konuda özellikle siyasi tarafgirlik içerisinde olmadan değerlendirilme yapılması her zaman saygıyla karşılanır.

"YSK hakemlik görevini yine vatandaşa vermiştir"

YSK kararı yapılan tespitleri haklı bulmuş, mazbatayı birinden alıp diğerine vermek şeklinde bir rol oynamamıştır. Sadece hakemlik görevini millete vererek ve netice itibarıyla seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. Sonuçta karar verecek olan yine vatandaşımızın kendisidir. 28 binlik gibi fark belli sayım sonrasında 13 bine kadar düşmüştür. Sandıkların tamamı sayılsaydı muhakkak farklı bir sonuç ortaya çıkacaktı. Sandık üyeleri ve üyelerinin memur olması gerekirken olmadığı tespit edilmiş. 22 sandıkta neredeyse hiç oy çıkmamış. Artık önümüzde seçim var. Herkes gidecek, kedi tezlerini vatandaşlarımıza, İstanbullulara arz edecektir.

"ABD'nin tavrını bütün dünya not ediyor"

  • Sonuç olarak 1 oy fazla kim kazansa bile başımızın üstünde yeri vardır. Bu konuyu tam anlamadan eleştiren dış çevrelerin aslında demokrasiye ne kadar uzak tutumlarını anlayabiliriz. Bunlara dayanmak isteyenlerin dayanakların ne kadar zayıf olduğunu görmeleri gerekir. Aynı çevreler Mısır'da darbecilerin yanında yer aldılar. Beraber çalışmak için heyecanlanıyoruz gibisinden açıklama yapmışlardı. Aynı çevreler Sisi demokrasiyi restore ediyor gibi çok enteresan açıklamalar yapmıştı. ABD'li yetkili 'not ettik' diyor. Bu seçim meselesiyle bu kadar ilgili iken, demokrasi konusunda bu hassasiyeti gösterirken Venezuela'da askeri darbe çağrısı yapmaları, seçilmiş kişileri askeri darbeyle uzaklaştırma çabalarını bütün dünya not ediyor.
ABDnin tavrını dünya not ediyor

ABD'nin tavrını dünya not ediyor

Sözcü Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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