AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız dirayetli liderliği ile her türlü yıkım siyasetini bertaraf etti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı seçilmesinin 8. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik ”Milletin doğrudan oylarıyla göreve gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dirayetli liderliği ile demokrasimize yönelik her türlü yıkım siyasetini bertaraf etti. Her hizmet alanında tarihi yatırımlara ve reformlara imza atmaya devam ediyor." dedi.

