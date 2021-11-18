AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünya ve Avrupa susuyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, sığınmacılar konusunda yalan söylemekle suçlayan Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'in ülkeyi terk etmek zorunda kalmasına ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti'li Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor. Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmü vahim boyutlara ulaştı. Cumhurbaşkanımız bu zulme karşı çıkarak, Yunanistan’ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e basın toplantısında, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan’ı terk etmek zorunda kaldı. Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 18, 2021

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