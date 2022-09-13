AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan provokasyona son vermeli

Dağlık Karabağ zaferinde Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan yine rahat durmuyor.

Gece saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi.

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Ermenistan yine rahat durmuyor

Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

Son olarak Ermenistan'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için #Ermenistan’ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır.

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Ermenistan #Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır." ifadelerini kullandı.