Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik Ermenistan provokasyona son vermeli
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan provokasyona son vermeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan provokasyona son vermeli
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Dağlık Karabağ zaferinde Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan yine rahat durmuyor.

Gece saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi.

Ermenistan sınırdaki Azerbaycan askerlerine silahla ateş açtı
OYNAT 00:24
Ermenistan sınırdaki Azerbaycan askerlerine silahla ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırılarına SİHA'lar ve top atışlarıyla karşılık verirken, çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.


Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti
DÜNYA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti

Ermenistan yine rahat durmuyor

Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

Son olarak Ermenistan'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için #Ermenistan’ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır.

Ermenistan #Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu

Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu
Hüzünlü dünya turu

Hüzünlü dünya turu

​Çocukları görme yetisini kaybedecek: Türkiye de listelerinde.
Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Üst üste geçmiş halde bulundu.

​"İki CHP'li ismin ihracını istiyor"

Kimlik bilgileri tehlikede

Bir yılda yaptı: Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor.
Burası Cehennem Kapısı

Burası Cehennem Kapısı

​Girişi yasaklanmıştı: Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.