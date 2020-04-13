Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik İftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: İftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz

Sosyal medya üzerinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, İçişleri Bakanı Soylu'nun sorumluluk üstlenerek gösterdiği hassasiyetin sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının CHP'de rahatsızlık yarattığını belirtti.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP sözcüleri tüm bu süreci 'oyun' olarak nitelendirmiş. Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne 'siyasi oyun' kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Siyasi tarihimiz oyun ve tezgah kavramlarının vesayete destek veren kadrolara ait olduğuna şahittir. CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Kendi Cumhurbaşkanı adaylarına 'Külliye'ye giden CHP'li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin, olanları böyle yorumladığını görüyoruz. Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler. Siyasi anlayışları 'siyasi oyun' ve 'siyasi tezgah' olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur."

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