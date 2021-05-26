AK Parti Sözcüsü Çelik: İftiralar karşısında arkadaşlarımızın yanındayız

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.20 itibariye toplanmıştı. Toplantının sona ermesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ TARTIŞMALARI

İllegal mafyatik bir kişinin iftiraları gündeme getiriliyor. AK Parti MYK’sı, Süleyman Soylu’yla ilgili, eski Başbakanımızla ilgili bu iddiaları en güçlü şekilde reddetmektedir.

Siyasetinin içindeki saldırı gayri meşru alandan geldiği için kategorik olarak reddedilmelidir. Türk siyasetinin referans alanı hiçbir zaman illegal yapılar olmamalıdır. Suç örgütlerini referans alanlar kendilerini suç örgütlerine kullandırıyor demektir.

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Hiç kimse illegal alandan yapılan açıklamaları siyasi hesaplaşmanın alanına dönüştürmesin. Elinde bilgi olan, belge olan siyasetini yapsın, yargıya taşısın.

Detaylar gelecek...