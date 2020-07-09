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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Partili Özerenin Semiha Yıldırım ile ilgili ahlaksız sözlerine tepki gösterdi Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Partili Özeren'in Semiha Yıldırım ile ilgili ahlaksız sözlerine tepki gösterdi: Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti'li Özeren'in Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili çirkin ifadelerini kınadı. Çelik, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti'li Levent Özeren'in Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili ifadelerini kınadı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." ifadelerini kullandı.

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