AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Partili Özeren'in Semiha Yıldırım ile ilgili ahlaksız sözlerine tepki gösterdi: Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti'li Levent Özeren'in Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili ifadelerini kınadı.
Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi...
Sayın Semiha Yıldırım’a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz.
Bu çirkinlikler yapanların etiketi oluyor sadece.
Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi...
Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." ifadelerini kullandı.