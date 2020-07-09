AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Partili Özeren'in Semiha Yıldırım ile ilgili ahlaksız sözlerine tepki gösterdi: Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti'li Özeren'in Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili çirkin ifadelerini kınadı. Çelik, " Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 09 Temmuz 2020, 23:50 Son Güncelleme: 09 Temmuz 2020, 23:55 AA