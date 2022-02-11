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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil kanunsuzluğa teşviktir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Sn. Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğa teşviktir. Bu nedenle antidemokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor'' dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil kanunsuzluğa teşviktir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir" dedi.

  • AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır" dedi.


'MUHALEFET ÜRETMEK YETENEK İŞİDİR'

Ömer Çelik, kanunsuzluğu muhalefet zannetmenin, siyasi partinin iflası olduğunu belirterek, "Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez. Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur" dedi.


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