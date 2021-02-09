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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi AA
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'ten satır başlıkları şöyle:

Tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz.

(Boğaziçi protestoları) Genelde kendi ülkelerindeki olaylarla ilgili anlayış bekleyenler, bizim ülkemizde olay olunca skandal açıklamalarda bulunuyor. İnsan hakları konusundaki hassasiyetimizle son derece yüksek. Yurt dışından gelen açıklamaları kabul etmiyoruz.

Türkiye’nin egemenlik haklarına dönük açıklamalar oldu.

Bu üniversiteye de öncekilerle aynı şekilde rektör atandı.

Demokratik protesto sınırı aşıldı. Terörle ilkisaklı bazı gruplar bu işlerin içinde. Yayınlanan bildiride gördük ki mesele atanan kişiyle ilgili değil. Türkiye’nin egemenlik hakkına dönük açıklamalar oldu.

Twitter'dan Bakan Soylu ve MHP Genel Başkanı'na sansür

Kararları verenler neye göre hareket ediyor? Keyfi kararların arkasındaki ilkeler neler? Sansür dijital faşizmi getirecektir. Demokratik olmayan, objektif olmayan bir tutum var.

Fransa ile ilişkiler

Fransa ya da hiçbir müttefikimizin PYD/PKK'yı meşrulaştıracak bir söylemde bulunmamalı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin PYD ile mücadele etmesini istemiyor.



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​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

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