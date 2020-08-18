AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar: CHP'nin arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası kameraların karşısına geçerek basın toplantısı gerçekleştiriyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Diyarbakır anneleri bilsinler ki yüreğimiz hep onlarla. Çocuklarına kavuşan anneler oldu. Annelerin gücünün her türlü oyunu bozacak güçte olduğunu bir kere daha görüyoruz.

17 Ağustos depreminde kaybettiklerimiz yakınlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

Geçen hafta siyasetin ana konusu, her siyasi partinin açıklama yaptığı şey Biden'ın açıklamalarıydı. Türkiye'ye geldiğinde verdiği mesajlar çok daha farklıydı. Bu mesele bir zihniyeti göstermesi bakımından çok önemli.

Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik!

Sayın Erdoğan onların dediğini yapan, istediklerini yapan bir Cumhurbaşkanı olsaydı, onlar için demokrat bir cumhurbaşkanı olacaktı.Seçim diye darbe anlamına gelen, darbe diye seçim anlamına gelen kelimeler kullanıyor. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Demokratlıkla bir ilgisi yok.

Bilin ki bunlar birine çok otokrat dediği zaman, buradan çıkan sonuç o kişinin demokrat bir devlet adamı olduğudur. Türkiye'deki seçim sonuçlarına karşı husumet besleyen bir yaklaşım ortaya koyuyor. Amerikan siyasetindeki değer krizini göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

Kimse demokrasimizi yıkamaz, kimse müdahale edemez

NATO müttefiki bir ülkeye müdahale etmekten bahsediyor. Tabi onun bu sözlerinden kaygı duyacak bir durumumuz yok. Kimse demokrasimizi yıkamaz, kimse müdahale edemez. 15 Temmuz'da net bir tavır ortaya koyamamışlardı.

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Türkiye'de dış müdahale çok konuşulur. Bunun zaman zaman aşırı abartılması söz konusu olur. Geçmiş hükümetler ile ilgili 28 Şubat ile ilgili ABD'deki belki odakların bununla alakası ortaya çıkmıştı. Darbecilik peşinde koşanların yaptıkları ellerinde kalır.

Siz 'ama' dedikten sonra sizin darbe karşıtlığınıza kimse inanmaz

Türkiye'nin seçilmiş yönetimini hedef alan her söz milletimizin iradesine karşı söylenmiş sözdür. Ben bir yabancı devlet adamının sözü ile hiçbir siyasi partimiz adına bir şey diyemem. Bu kınamaları 'ama' ile yapılan bir yaklaşım ortaya kondu. Siz 'ama' dedikten sonra sizin darbe karşıtlığınıza kimse inanmaz.

Bu kadar yabancılaşmış bir zihniyet çok az görülür. Gerçekten utanç verici. Söylenecek tek söz Türkiye'yi kimin yöneteceğine sadece milletimiz karar verir. Demokrasiye sahip çıkmanın aması olmaz.

Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur. 'Erdoğan giderse Doğu Akdeniz'de, Libya'da istediğimiz hedeflere ulaşırız' mantığına sessiz kalanlar utansın. 'Bu Erdoğan'a yarar' diyenler utansın.

CHP'nin desteklemediği arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır?

Atatürk sonrası ortaya koydukları siyaset ne tam bağımsızlık, ne de benzeri şeyler taşıyordu. Siyasi tarihimizde CHP'nin desteklemediği arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır? Ne zaman bir dış müdahaleden birileri bahsetse, TSK'nin elinde yurt dışında birçok analiz çıkmaya başlıyor. Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir. TSK her ferdi ile kahraman ve vatanseverdir.

Eskiden birileri 'bizim elemanlar' diye Türkiye'de darbe yaptırıyordu. Türkiye bu günleri aşmıştır. Bir darbe karşısında Türk Ordusunun ne yaptığını görmek isteyenler, Türk Ordusunun teröristlere ne yaptığına baksın.

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Demokratik bir ülkede eleştiri demokratik bir haktır. Bir takım kriz dilencileri var. Türkiye'deki siyasi denklemin değişmesi için resmen kriz dilenciliği yapan bir damar var. Türkiye pandemi döneminden başarısını göstermiştir."

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