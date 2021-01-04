​AK Parti Sözcüsü Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor https://t.co/iMhO6YbOTk — Yeni Şafak (@yenisafak) January 4, 2021

SALGINLA MÜCADELE ADIMLARI

Teşkilatlarımızın çalışmaları, geçen seneki hedeflere ulaşma miktarımız, yeni yılda cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme paylaştılar.

Teşkilatlarımızla ilgili değerlendirme hem genel başkanımız hem MYK için en önemli konuların başında gelmektedir. KOVİD sürecinde teşkilatlarımızla bir araya gelme noktasında çeşitli sıkıntılar oldu ama 13 Ocak'tan il kongrelerimize KOVİD önlemlerine uyarak yeniden başlıyoruz.

Yeni dönemde sizinle paylaşacağım konular çerçevesinde, demokrasi konusunda, reformlar konusunda gerçekleştireceğimiz faaliyetler var.

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Geçen Senenin siyasi krizi Kasım Süleymani’nin ölümüyle başlamıştı. 2020 yılı hafızalara kazınan bir sürü olayla doldu. En önemlilerinden birisi bir pandeminin olması. Yeni aşı çalışmalarıyla umuda kavuşan bir sarsıntı yarattı.

Yepyeni virüs ve bakteriler hayata giriyor. İnsanın doğayla uyumunu sağlayacak bir siyaset perspektifine geçilmesi önemli. Bir anlık sokağa çıkma yasaklarıyla, doğa kendine geldi. Öğrenilmesi gereken en önemli derslerden birisi doğa bizim rakibimiz değildir.

Dünya’daki olağanüstü gelişmeler karşısında Türkiye krizi sağlayacak bir büyüklükte olduğunu gösterdi. 155 ülkeye yardım yaptık. Mevlana’nın sözüyle yardımlar ulaştırıldı.

Sağlık çalışanlarımızın ne kadar fedakar olduğu görüldü. Bunu sadece meslek olarak yapmadılar. Vatanseverlik anlayışına bambaşka bir boyut kazandırmışlardır.

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Şehir Hastaneleri’nin varlığı stratejik bir gücümüz olmuştur. Tabi ki milletimiz daha fazlasına layıktır.

DİYARBAKIR ANNELERİ

En önemli olaylardan birisi de Diyarbakır annelerinin 2020 yılı içerisindeki evlat nöbetidir. Çocuklarına kavuşmak için çok asil dünyaya örnek olacak bir nöbet ortaya koydular.

Ayrıntılar geliyor...

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