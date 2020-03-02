AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejim unsurlarına en sert cevap verilmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor https://t.co/RHoRQEyL1k — Yeni Şafak (@yenisafak) March 2, 2020

Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar:

Rejim unsurlarına en sert cevap verilmiştir, verilmeye de devam edilmektedir. Gereken cevabı almışlardır.

"Türkiye bu harekatları yapmak mecburiyetindedir"

Bazı çevreler tarafından İdlib'de ne işiniz var yaklaşımı ortaya konuluyor. Sınırlarımız hedef alınıyor, vatandaşlarımız hayatını kaybediyordu. Biz bunlara cevap vermeseydik illerimize yönelik tehditler yoğunlaşacak, vatandaşlarımız hedef alınacaktı. Her meşru devletin yaptığı gibi sınırlarımızı korumak için, milli güvenliği tehdit eden bu unsurları bertaraf etmek üzere harekatlarımızı yapıyoruz. Kilis'in, Urfa'nın korunması, sınırlarımızın korunması için mecburi bir mücadeledir. Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek, sınırlarımızın içine kadar gelirler. Egemen ve meşru bir devlet olarak bu harekatları başlatmasaydık, bugün İdlib'de ne işimiz var diyenler, terör örgütleri sınır illerimize saldırırken hükümet ne yapıyor diyeceklerdi. Bu yaptıklarımız mecburidir. Türkiye milli güvenliği için, sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak mecburiyetindedir.

"Bunun ne kadar gerekli bir harekat olduğu açık"

Orada istikrarı temin etmek, göçü önlemek zorundayız. Bu harekatları yapmasaydık, sınırlarımıza illerimize bombalar düşecekti. Terör örgütleri ile sınırımız içinde mücadele etmek zorunda kalacaktık. Bunun ne kadar gerekli bir harekat olduğu açıktır.

Türkiye cumhuriyeti Rusya ile karşı karşıya gelme niyetinde değildir. Bizim hedefimiz rejimdir. Rusya rejimin saldırılarının durdurulması için tavır sergilemeli. Rejimi soçi mutabakatı ile belirlenen sınırlara çekme konusunda tavır sergilenmelidir. Sınırlarımıza yakın bir yerde terör devletçiği görmek istemiyoruz. Sınır bölgemizde oluşturulmaya çalışılan terör devletlerine izin verilmeyecektir. Saldırılar gerçekleştiği zaman TSK'nın yanında herhangi bir yabancı unsur yoktu. Koordinasyonla ilgili de bir problem yoktur. Burada açık bir şekilde rejimin saldırganlığına bahane üretecek bir durum yok.

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Esed ile görüşülsün diye bir takım siyasi partiler açıklama yapıyor. Suriye Esed'in şahsi malı mıdır, Suriye Suriyelilerin midir? Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana siyasete sahip olan bize göre Suriye Suriyelilerindir.

Rejimin baskısı sonucu 1 milyon Suriyeli Türkiye sınırına doğru hareketlenmiştir. Türkiye'nin daha fazla mülteci yükü taşıyacak imkanı kalmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye toprakları içerisinde bir güvenli bölge oluşturulması teklifini getirmişti. Bu güvenli bölge oluşsaydı göç hareketliliği ortaya çıkmayacaktı. Oralarda terör devletçiği zemininin de önüne geçilecekti. Batılı müttefiklerimizin mükelleflerini yerine getirmemesi bu tabloyu ortaya çıkarmıştır.

"Müthiş bir çifte standartla karşı karşıyayız"

Dünyanın yapmadığını tek başına Türkiye yapmıştır. Petrol bölgeleri için hareket edenler insanları umursamadı. Kimseyi ülkemizden zorla göndermiyoruz, fakat kimseyi de zorla tutmak durumunda değiliz. Bu olay gerçekleşir gerçekleşmez tüm uyarılara kulak tıkayanlar Türkiye'ye yardım teklifinde bulundular. Bunun kadar iki yüzlü bir siyaset olamaz. Müthiş bir çifte standartla karşı karşıyayız.

Yunanistan'ın göçmenlere saldırması insanlık dışı bir yaklaşımdır. Yunanistan her zamanki gibi yanlış yapıyor. Yunanistan karşısında kimsenin sesi çıkmıyor. Macron Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasını destekliyoruz diyor. Bu insan hakları konusunda çok konuşanlar mülteci meselesi söz konusu olduğunda şimdiye kadar Türkiye tarafını neden ziyaret etmediklerini sormak gerekir. İnsani yükü paylaşma konusunda anlamlı bir destek olmamıştır.

"Türkiye Yunanistan'ın şantaj yapacağı bir ülke değildir"

Türkiye'de NATO'da destek verilmemesi yaklaşımını göçmen konusuna bağlamaya çalışıyor. Yunanistan Türkiye'ye karşı siyasi ve askeri şantaj içerisinde. Türkiye Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değildir. Şunu da bilsinler, Yunanistan Avrupa'ya asla güvenmesin.

Avrupa'nın neresi olduğundan bile haberleri yok. Bu sınırlar Türkiye'den başlıyor. Kafalarındaki Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübü olarak karşımıza çıkıyor. Esed'in katliamlarını durdurabilecek bir destek yaklaşımı yerine Avrupa'nın sınırlarını masum insanlardan korumak için iki yüzlü tavrın siyasi ahlaktan yoksun olmanın bir göstergesidir.

"Yaptıkları İdlib meselesini tartışmak değil, polemik yaratmaya çalışmak"

O gece kriz toplantılarını Cumhurbaşkanımız yönetti. Yaptıkları oturup İdlib meselesini tartışmak değil, sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili polemik üretmeye çalışıyorlar. Mesele askerlerimize yönelik bir saldırganlıktan sonra gerekli cevapların Suriye rejimine verilmesidir. Sayın Bakanımız yüce Meclis'e bilgi verecektir, Meclisimiz de bunu değerlendirecektir. Meclis adına ürettikleri argümanlar sadece Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik polemik üretmektir. Sayın Bakanımız bilgileri verecek, gerekli değerlendirmeler yapılacak. Meseleleri İdlib'i tartışmak değil, Cumhurbaşkanlığı makamıyla ilgili polemik üretmek.

"Türkiye masayı terk eden bir ülke olmayacaktır"

Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti taviz gibi değerlendirilemez. Türkiye masayı terk eden bir ülke olmayacaktır. Siyasi aklın masada sonuna kadar muhataplarımıza anlatılması, tam yetkinlikle ortaya konulması yaklaşımı söz konusudur. Türkiye siyasi çözümden, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana. Rejimin saldırganlık göstermesi hedef haline gelmesine neden oldu. Bu problemin çözümü için çalışmalar sürüyor.

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"Bunların söylediği mantıkla bakılsaydı, Kurtuluş Savaşı yapılır mıydı?"

Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü başka niyetlerle ortaya koymak bir cahilliktir. Bu sözün manası birlik bütünlüğümüzü korumak için bu ülkeden hayatını feda etmekten çekinmeyecek olanlar her zaman var olacaktır demektir. Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak diyenler bu ülkede vatandaşlarımızın hayatı tehlikeye düştüğü zaman bir şey yapmayacağız demektir. Bunların söylediği mantıkla bakılsaydı, Kurtuluş Savaşı yapılır mıydı?

"Kilis'i, Urfa'yı korumak için oradayız"

Biz Kilis'i, Urfa'yı korumak çabası içindeyiz. Sınırımızın dibindeki katliam şebekelerinin devletçik kurmasını engellemek için oradayız.

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