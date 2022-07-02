AK Parti Sözcüsü Çelik Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı: Terörü lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sivas olaylarının 29'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, "Milletimizin hafızasında asla unutulmayan acılar olarak yer edinen Madımak ve Başbağlar katliamlarında kaybettiğimiz canları anıyoruz. İnsanlarımızın canlarına ve milletimize kast eden nefret suçlarını, terörü ve provokasyonları lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletimizin hafızasında asla unutulmayan acılar olarak yer edinen #Madımak ve #Başbağlar katliamlarında kaybettiğimiz canları anıyoruz. .

İnsanlarımızın canlarına ve milletimize kasteden nefret suçlarını, terörü ve provokasyonları lanetliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/omerrcelik... 2, 2022