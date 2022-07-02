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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı: Terörü lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı. Çelik "Milletimizin hafızasında asla unutulmayan acılar olarak yer edinen Madımak ve Başbağlar katliamlarında kaybettiğimiz canları anıyoruz. İnsanlarımızın canlarına ve milletimize kast eden nefret suçlarını, terörü ve provokasyonları lanetliyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Çelik Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı: Terörü lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sivas olaylarının 29'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, "Milletimizin hafızasında asla unutulmayan acılar olarak yer edinen Madımak ve Başbağlar katliamlarında kaybettiğimiz canları anıyoruz. İnsanlarımızın canlarına ve milletimize kast eden nefret suçlarını, terörü ve provokasyonları lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

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