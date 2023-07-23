AK Parti sözcüsü Çelik: Siyaset kurumuna dönük saldırılara her zaman karşıyız

Siyaset kurumuna yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz.