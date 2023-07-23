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AK Parti sözcüsü Çelik: Siyaset kurumuna dönük saldırılara her zaman karşıyız

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Hüda Par İl Başkanlığına yapılan saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, "Arkasında birileri varsa bunun hesabını verecektir. Siyaset kurumuna dönük saldırılara her zaman karşıyız. Böylesine vahşi bir saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

14:06 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Hüda Par İl Başkanlığına yapılan saldırı sonrası açıklamalarda bulundu.


Çelik, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:


  • "Salih Beyi ziyaret ettim, sağlık durumu doktorlardan öğrendiğim kadarıyla iyiye gidiyor. Buraya gelmeden evvel Sacit Beyin cenaze namazına katıldık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

  • Olay olduktan kısa bir süre sonra saldırgan yakalandı ve savcılığa sevk edildi. Olay her yönüyle araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılyor. Kuşkusuz yapan hukuk karşısında hesap verecekti.

  • Siyaset kurumuna yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz.

  • HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz. Vefat eden il sekreteri Sacit Beye Allahtan rahmet diliyoruz, il başkanı Salih Beye de şifalar temenni ediyoruz."



#Hüda Par
#Ömer Çelik
#AK Parti
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