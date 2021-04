AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye her şartta KKTC’nin yanındadır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye her zaman ve her şart altında KKTC’nin yanındadır ve Kıbrıs Türk davasının savunucusudur. KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir" dedi.

Haber Merkezi 26 Nisan 2021, 16:56 Son Güncelleme: 26 Nisan 2021, 17:07 Yeni Şafak