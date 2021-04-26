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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye her şartta KKTC’nin yanındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye her zaman ve her şart altında KKTC’nin yanındadır ve Kıbrıs Türk davasının savunucusudur. KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye her şartta KKTC’nin yanındadır
Ömer Çelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Türkiye Kıbrıs Türk davasının savunucusudur"

Türkiye her zaman ve her şart altında KKTC’nin yanındadır ve Kıbrıs Türk davasının savunucusudur. KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir.

"Yunanistan hep aşırı taleplerle masaya geldi"

Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur. Ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve GKRY aşırı talepler dışında masaya bir şey getirmemiştir.

"Kimse KKTC'nin haklarını aşındıramayacak"

KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir. Kimsenin KKTC’nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır.

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