AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avrupa'ya 'PKK' tepkisi: AİHM binasına girilmesi trajik bir hadisedir

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Mill Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pençe-Kiliç Operasyonu bölgesinde terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildiğini duyurdu. MSB yaptığı paylaşımda "Irak’ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi" ifadelerini kullandı.