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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avrupa'ya 'PKK' tepkisi: AİHM binasına girilmesi trajik bir hadisedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'lıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek propaganda yapmasına sert tepki gösterdi. Yaşananları 'teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesi' olarak nitelendiren Çelik, "AİHM binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir. Bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz." dedi.

19:14 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'daki skandal sonrası Avrupa'nın terörle mücadele konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'daki skandal sonrası Avrupa'nın terörle mücadele konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.

Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına zorla giren PKK terör örgütü bağlantılı kişilerin, içeride örgüt sembolleriyle propaganda yaptığı ortaya çıktı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, skandala ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada oldukça sert ifadeler kullandı.

"AİHM binasına girilmesi trajik bir hadisedir"

Yaşananları 'teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesi' olarak nitelendiren Çelik,
"AİHM binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir. Bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz."
dedi.

"Güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zaafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır"

Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

"PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir.

PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili
ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zaafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır.
Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir.
Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir.

"Avrupalı müttefiklerimizi, PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz"

İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha
Avrupalı müttefiklerimizi, PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz.

Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir.

Terörle mücadele noktasında
Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır.
"


#Ömer Çelik
#AK Parti
#AİHM
#Avrupa
#PKK
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