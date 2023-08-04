AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avrupa'ya 'PKK' tepkisi: AİHM binasına girilmesi trajik bir hadisedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'daki skandal sonrası Avrupa'nın terörle mücadele konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.
Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına zorla giren PKK terör örgütü bağlantılı kişilerin, içeride örgüt sembolleriyle propaganda yaptığı ortaya çıktı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, skandala ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada oldukça sert ifadeler kullandı.
"AİHM binasına girilmesi trajik bir hadisedir"
"Güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zaafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır"
Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:
"PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir.
"Avrupalı müttefiklerimizi, PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz"
İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz.
Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir.