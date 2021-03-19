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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özel'e "diktatör bozuntusu" yanıtı: Aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik "Diktatör bozuntusu ve küçük ortağı" ifadelerine tepki gösterdi. Çelik, "Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik "Diktatör bozuntusu ve küçük ortağı" ifadesini kullanmıştı.

Özel'in bu ifadesine sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz.

Rahmetli Menderes’ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz.

Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye’deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız "diktatör" ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.

Kara propoganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemi ile siyasi hayatmıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir."

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