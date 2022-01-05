Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten CHPli Özgür Özele eleştiri Demokrasi adı altında zehirli bir dil kullanılıyor
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e eleştiri: Demokrasi adı altında zehirli bir dil kullanılıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleriyle bir araya gelmesinin ardından açıklama yaptı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerini eleştiren Çelik, "Demokrasi adı altında zehirli bir dil kullanılıyor" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
AK Parti Sözcüsü Çelikten CHPli Özgür Özele eleştiri: Demokrasi adı altında zehirli bir dil kullanılıyor
Ömer Çelik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle parti genel merkezinde kahvaltıda bir araya geldi.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/pDOSKgLjwI

Görüşmenin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, buluşma sonrası açıklamalarda bulundu. çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Yapılan istişarelerin temelini 2023'e doğru giderken seçimler oluşturdu. Bugün milletvekillerimiz illeri ve bölgesel değerlendirmelerini paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız sorularını not aldı ilgili arkadaşlarımıza iletilmek üzere.

2023'e doğru giderken stratejilerin ortak akılla belirlenmesi açısından bir yol haritasının ortaya çıkmasını sağlayacak. Son zamanlarda karşımızda dünyadaki gelişmelerden kaynaklanan pek çok meydan okuma var. Nasıl strateji izleneceğini Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımızla paylaştı.

Bizim kararlı bir şekilde ortaya koyacağımız tutum, giderek dozu artan yıkım siyasetine dönüşen bir dil kullanıldığını görüyoruz. AK Parti mücadelesini verecek. Geçmişte vesayet diyorlardı, şimdi demokrasi, özgürlük diyorlar. Avrupa'da pek çok aşısı sağcının partisinin adında özgürlük geçer. Bu ona benziyor.

CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları

28 Şubat'tan daha vahşi şekilde çocukların Kur'an kursu eğitimi alınmasıyla Diyanet'in nasıl hedef alındığını gördük. Orta Çağ zihniyeti bunlardan rahatsız olmakla eş değer bir yaklaşımdır. Türkiye'nin bir din eğitimi vermesi son derece stratejiktir. Bunlarla kimse uğraşmaz artık derken sahte demokratik müsilajı kaldırdığınızda eski anlayışı görüyorsunuz. Meşru Cumhurbaşkanı'na karşı son derece zehirli bir dil kullanılıyor. Bu dile karşı son derece kararlı bir mücadeleyi sürdüreceğiz.

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KIRMIZI ÇİZGİMİZ SÜRECEK

Terör örgütü saldırıları karşısında sessiz kalanlar bunlara karşı kullanmaları gereken dili Cumhurbaşkanı'na kullanıyorlar. Demokratik kazanımlarımızın korunması konusunda kırmızı çizgimizi sürdüreceğiz. Bu zehirli dile karşı en tavizsiz mücadeleyi vereceğimizi önümüzdeki dönemde göreceksiniz.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli arasındaki görüşmeler kendi ritmi içerisinde devam ediyor. CHP Genel Başkanı tarafından Cumhur İttifakı tarafından kullanılan zehirli bir dil var. Bu Cumhur İttifakı'nda bir zaafiyet oluşturmuyor.

KOMEDİDEN FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de Sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya başlamış. Bir fitne siyaseti olarak değerlendiriyoruz bunu. Bu Kılıçdaroğlu'nun bildiği ve kendi alanındaki konular değil. O CHP'nin nasıl bir parti olması gerektiğine kafa yormalı. Bu zehirli siyaset komediden faciaya dönüşmüş durumda."

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