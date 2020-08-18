AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar: CHP'nin arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mı?

AK Parti genel merkezinde gerçekleştirilen MKYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kameraların karşısına geçerek basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Diyarbakır anneleri bilsinler ki yüreğimiz hep onlarla. Çocuklarına kavuşan anneler oldu. Annelerin gücünün her türlü oyunu bozacak güçte olduğunu bir kere daha görüyoruz.

17 Ağustos depreminde kaybettiklerimiz yakınlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

Geçen hafta siyasetin ana konusu, her siyasi partinin açıklama yaptığı şey Biden'ın açıklamalarıydı. Türkiye'ye geldiğinde verdiği mesajlar çok daha farklıydı. Bu mesele bir zihniyeti göstermesi bakımından çok önemli.

OYNAT 00:00 AK Parti Sözcüsü Çelik: Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Joe Biden'ın Türkiye'yi hedef alan konuşmasına tepki gösteren Çelik, 'Sözlerinin aslında siyaset anlamında, tam anlamıyla darbecilik olduğu bilindiği için 'Darbe ile değil seçimle yapacağım' diye bir kelime kullanıyor. Seçim diye darbe anlamına gelen, darbe diye seçim anlamına gelen kelimeler kullanıyor. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik' dedi. BiP'te paylaş

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Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik!

Sayın Erdoğan onların dediğini yapan, istediklerini yapan bir Cumhurbaşkanı olsaydı, onlar için demokrat bir cumhurbaşkanı olacaktı. Seçim diye darbe anlamına gelen, darbe diye seçim anlamına gelen kelimeler kullanıyor. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Demokratlıkla bir ilgisi yok.

Bilin ki bunlar birine çok otokrat dediği zaman, buradan çıkan sonuç o kişinin demokrat bir devlet adamı olduğudur. Türkiye'deki seçim sonuçlarına karşı husumet besleyen bir yaklaşım ortaya koyuyor. Amerikan siyasetindeki değer krizini göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

Kimse demokrasimizi yıkamaz, kimse müdahale edemez

NATO müttefiki bir ülkeye müdahale etmekten bahsediyor. Tabi onun bu sözlerinden kaygı duyacak bir durumumuz yok. Kimse demokrasimizi yıkamaz, kimse müdahale edemez. 15 Temmuz'da net bir tavır ortaya koyamamışlardı.

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Türkiye'de dış müdahale çok konuşulur. Bunun zaman zaman aşırı abartılması söz konusu olur. Geçmiş hükümetler ile ilgili 28 Şubat ile ilgili ABD'deki belki odakların bununla alakası ortaya çıkmıştı. Darbecilik peşinde koşanların yaptıkları ellerinde kalır.

Siz 'ama' dedikten sonra sizin darbe karşıtlığınıza kimse inanmaz

Türkiye'nin seçilmiş yönetimini hedef alan her söz milletimizin iradesine karşı söylenmiş sözdür. Ben bir yabancı devlet adamının sözü ile hiçbir siyasi partimiz adına bir şey diyemem. Bu kınamaları 'ama' ile yapılan bir yaklaşım ortaya kondu. Siz 'ama' dedikten sonra sizin darbe karşıtlığınıza kimse inanmaz.

Bu kadar yabancılaşmış bir zihniyet çok az görülür. Gerçekten utanç verici. Söylenecek tek söz Türkiye'yi kimin yöneteceğine sadece milletimiz karar verir. Demokrasiye sahip çıkmanın aması olmaz.

Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur. 'Erdoğan giderse Doğu Akdeniz'de, Libya'da istediğimiz hedeflere ulaşırız' mantığına sessiz kalanlar utansın. 'Bu Erdoğan'a yarar' diyenler utansın.

OYNAT 00:00 Ömer Çelik'ten CHP'ye Biden tepkisi: Bu kadar benliğinden kopmuş bir zihniyet çok az görülür AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP sözcüsünün Joe Biden'in sözleri üzerine yaptığı açıklamaya tepki gösteren Çelik, 'CHP Sözcüsü, Biden'ın ve Trump'ın cümlelerini esas alarak kendi Cumhurbaşkanını eleştiriyor. Bunun kadar kurulmuş ahlaksız bir cümle duymadım. Kendi demokrasisine sahip çıkması gerekirken kendi Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor. Bu kadar yabancılaşmış benliğinden kopmuş bir zihniyet az görülür. Söyleyeceği tek söz vardı; Türkiye'yi kimin yöneteceğine milletimiz karar verir. Demokrasiye sahip çıkmanın 'ama'sı olmaz' dedi.

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CHP'nin desteklemediği arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır?

Atatürk sonrası ortaya koydukları siyaset ne tam bağımsızlık, ne de benzeri şeyler taşıyordu. Siyasi tarihimizde CHP'nin desteklemediği arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır? Ne zaman bir dış müdahaleden birileri bahsetse, TSK'nin elinde yurt dışında birçok analiz çıkmaya başlıyor. Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir. TSK her ferdi ile kahraman ve vatanseverdir.

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Eskiden birileri 'bizim elemanlar' diye Türkiye'de darbe yaptırıyordu. Türkiye bu günleri aşmıştır. Bir darbe karşısında Türk Ordusunun ne yaptığını görmek isteyenler, Türk Ordusunun teröristlere ne yaptığına baksın.

OYNAT 01:25 AK Parti Sözcüsü Çelik: Tarihimizde CHP'nin desteklemediği bir darbe girişimi var mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Atatürk sonrası ortaya koydukları siyaset ne tam bağımsızlık, ne de benzeri şeyler taşıyordu. Tam tersine nerede bir vesayet varsa, milletin iradesini çalacak bir askeri vesayet, darbe girişimi varsa her zaman arkasında oldular. Siyasi tarihimizde CHP'nin desteklemediği arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır?' ifadelerini kullandı.



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Demokratik bir ülkede eleştiri demokratik bir haktır. Bir takım kriz dilencileri var. Türkiye'deki siyasi denklemin değişmesi için resmen kriz dilenciliği yapan bir damar var. Türkiye pandemi döneminden başarısını göstermiştir.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Fransa arasındaki anlaşma bizim gözümüzde korsan bir anlaşmadır. İstikrar istiyorsanız masada görebileceğiniz en güvenilir ortak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir.

Bunlar sadece reklamlar

Rumlarla yapacağı tatbikatlarla alacağı hiçbir sonuç yok. Bunlar sadece reklamlar. Macron'un siyaseti ile ilgili Fransa'daki analizlere bakın, ne olduğu ortaya çıkacaktır.

Yunanistan yanlış bir oyun peşinde koşuyor. Yunanistan'ı da uyarıyoruz. Oynadığınız bu oyun bir Yunan tragedyası dönüşebilir. Sevr'e benzer bir anlaşmayı önümüze koyuyorlar.

1977 İngiltere Fransa davası tamamen Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir şekilde sonuçlanmıştır. Tezlerimizin haklı olduğu görülmektedir. Batı Trakya'daki azınlık yalnız değildir.

İsrail ve BAE arasındaki anlaşma, hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak. Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç alması mümkün değil. Filistin'in içinde yer almadığı hiçbir anlaşma çözüm getirmeyecektir. Filistin halkına sorun bakalım bu normalleşme midir? Gizli saklı hesaplar değil, Filistin halkının rızasını arayan bir yaklaşım ortaya koyulması gerektiğini düşünüyoruz.

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Kadınlara hakaret etmeyen herkesin görüşünü takip ediyoruz

Onunla ilgili çalışma devam ediyor. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Kadınlara hakaret etmeyen herkesin görüşünü takip ediyoruz. Biz kadına korumak ile kadını korumak arasında bir çelişki görmüyoruz. AK Parti bu konuda devrimci adımlar gerçekleştirmiş bir hareketiz.

AK Parti bütün kadınların kamusal alana çıkışını sağlamıştır. Esas amacımız kadını korumak ve güçlendirmek, hem de aile kavramını korumaktır. Türkiye kendi hukukunu ortaya koyacak güce sahiptir. Kadın örgütlerindeki arkadaşların görüşlerine açığız.Esas amaç hem kadın hem aile kurumunu korumak olmalı.

Bir toplum kadınlara saygı gösteren bir dili genel dil haline getirememiş ise orada işler kötü gidiyor demektir. Neşet Ertaş'ın dediğin gibi kadınlar insandır biz insan oğluyuz.

Niçin bu kadar geç cevap veriyor diye asıl size sormazlar mı?

Burada iş birliği ile suçlanan sizsiniz. Niçin bu kadar geç cevap veriyor diye asıl size sormazlar mı? Sadece CHP, AK Parti'yi hedef aldı.Yaklaşımları şu: Biden bunu söyledi, bu Erdoğan'a yarar mı yaramaz mı?

KORONAVİRÜS İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak