AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e kara harekatı tepkisi: Gazze'de binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecek

Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İşgalci İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik planladığı "kara harekatı'na ilişkin değerlendirmeler bulundu.
"Facia ve insanlık utancı üretecektir"
"Güç ve vekâlet savaşlarının kaybedenleri hep masumlardır"
Çelik, "Güç ve vekâlet savaşlarının kaybedenleri hep masumlardır. Bugün doğru yerde durmanın ölçüsü, adil bir barışı ve adil bir çözümü savunmaktan geçer. Önce Gazzelilere dönük bu insanlık dışı bombalamalar ve kuşatma sona ermelidir. Sonra adil bir barış ve çözüm için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bölgeye uçak gemileri ile savaş gemileri göndermek ve her gün tehdit dolu açıklamalar yapmak, barış için sorumluluk üstlenmek değildir, yeni çatışmaları kışkırtmaktır." diye konuştu.