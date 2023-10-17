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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e kara harekatı tepkisi: Gazze'de binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecek

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Gazze’ye kara harekatı binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecektir. İnsanlık ve hukuk adına buna karşı çıkılması gerekirken, birileri bölgedeki güç denkleminin bu yolla nasıl şekilleneceğinin peşinde koşuyorlar. Bunlar, masum kadın ve çocukların canlarını kendi kirli güçlerinin kurbanı yapanlardır" dedi.

Halil Akkoç
14:33 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ömer Çelik

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İşgalci İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik planladığı "kara harekatı'na ilişkin değerlendirmeler bulundu.

Çelik, "
Sürekli “İsrail’in kendini savunma hakkı”ndan bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların “yaşama hakkı”ndan bahsetmiyorlar. Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyorlar. Herhangi bir ülkenin kendini savunma hakkı bir halkın ve masum insanların topyekun hedef alınması anlamına gelemez... Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur. Gazzelileri toplu cezalandırma anlayışı suçtur."
 ifadelerini kullandı.

"Facia ve insanlık utancı üretecektir"

Çelik, "
Gazze’ye kara harekatı binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecektir. İnsanlık ve hukuk adına buna karşı çıkılması gerekirken, birileri bölgedeki güç denkleminin bu yolla nasıl şekilleneceğinin peşinde koşuyorlar. Bunlar, masum kadın ve çocukların canlarını kendi kirli güçlerinin kurbanı yapanlardır."
ifadelerini kullandı.
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...

"Güç ve vekâlet savaşlarının kaybedenleri hep masumlardır"

Çelik, "Güç ve vekâlet savaşlarının kaybedenleri hep masumlardır. Bugün doğru yerde durmanın ölçüsü, adil bir barışı ve adil bir çözümü savunmaktan geçer. Önce Gazzelilere dönük bu insanlık dışı bombalamalar ve kuşatma sona ermelidir. Sonra adil bir barış ve çözüm için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bölgeye uçak gemileri ile savaş gemileri göndermek ve her gün tehdit dolu açıklamalar yapmak, barış için sorumluluk üstlenmek değildir, yeni çatışmaları kışkırtmaktır." diye konuştu.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Saldırıda 2 bin 808 Filistinli katledildi, 10 bin 859 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını öne sürdü. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu. ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. Refah Sınır Kapısı açılacak mı? BM az önce yaptığı açıklama ile Gazze'de temiz suyun tükendiğine dair uyarıda bulundu. İşte, İsrail-Filistin hattında dakika dakika yaşanan gelişmeler.

#Ömer Çelik
#Gazze
#AK Parti
#Filistin
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