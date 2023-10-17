AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e kara harekatı tepkisi: Gazze'de binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecek

Sürekli “İsrail’in kendini savunma hakkı”ndan bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların “yaşama hakkı”ndan bahsetmiyorlar. Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyorlar. Herhangi bir ülkenin kendini savunma hakkı bir halkın ve masum insanların topyekun hedef alınması anlamına gelemez... Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur. Gazzelileri toplu cezalandırma anlayışı suçtur."

Sürekli “İsrail’in kendini savunma hakkı”ndan bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların “yaşama hakkı”ndan bahsetmiyorlar. Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyorlar. Herhangi bir ülkenin kendini savunma hakkı bir halkın ve masum insanların topyekun hedef alınması anlamına gelemez... Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur. Gazzelileri toplu cezalandırma anlayışı suçtur."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut’ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi. "İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü şekilde toplanacak" diyen Bakan Fidan, "Gazze'de devam eden savaş durmalı. Gazze'ye insani yardım için yoğun bir temas içindeyiz. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışa ulaşmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in işgalci politikasına sert tepki gösteren Fidan, "Siz toprakları işgal edeceksiniz, insanları evinden kovacaksınız. Sonra oraya kendi vatandaşınızı getireceksiniz. Tanımlamalar değişmeli. Bunun adı yerleşimcilik değil hırsızlık" diye konuştu.

Gazze’ye kara harekatı binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecektir. İnsanlık ve hukuk adına buna karşı çıkılması gerekirken, birileri bölgedeki güç denkleminin bu yolla nasıl şekilleneceğinin peşinde koşuyorlar. Bunlar, masum kadın ve çocukların canlarını kendi kirli güçlerinin kurbanı yapanlardır."

Gazze’ye kara harekatı binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecektir. İnsanlık ve hukuk adına buna karşı çıkılması gerekirken, birileri bölgedeki güç denkleminin bu yolla nasıl şekilleneceğinin peşinde koşuyorlar. Bunlar, masum kadın ve çocukların canlarını kendi kirli güçlerinin kurbanı yapanlardır."

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...

Çelik, "Güç ve vekâlet savaşlarının kaybedenleri hep masumlardır. Bugün doğru yerde durmanın ölçüsü, adil bir barışı ve adil bir çözümü savunmaktan geçer. Önce Gazzelilere dönük bu insanlık dışı bombalamalar ve kuşatma sona ermelidir. Sonra adil bir barış ve çözüm için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bölgeye uçak gemileri ile savaş gemileri göndermek ve her gün tehdit dolu açıklamalar yapmak, barış için sorumluluk üstlenmek değildir, yeni çatışmaları kışkırtmaktır." diye konuştu.