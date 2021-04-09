Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten İtalya Başbakanına Demokrasinizi önce Akdenizin sularından çıkarın
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İtalya Başbakanına: Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar. Sonra da 'ama göçmenler konusunda Erdoğan’la işbirliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Avrupa’nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın sonra konuşun!" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten İtalya Başbakanına: Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB liderlerinin kabulü sırasındaki oturma düzenine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küstahça ifadelerle “diktatörlükle” suçladı.

Başbakan bozuntusu
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Başbakan bozuntusu

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanına sert ifadelerle tepki gösterdi. Çelik'in sözleri şöyle:

"Beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar"

Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar.

"İkiyüzlülüğün zirvesi budur"

Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar. Sonra da 'ama göçmenler konusunda Erdoğan’la işbirliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur.

"Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın"

Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa’nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın sonra konuşun!

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