AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İtalya Başbakanına: Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın

İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB liderlerinin kabulü sırasındaki oturma düzenine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küstahça ifadelerle “diktatörlükle” suçladı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanına sert ifadelerle tepki gösterdi. Çelik'in sözleri şöyle:
"Beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar"
Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar.
"İkiyüzlülüğün zirvesi budur"
Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar. Sonra da 'ama göçmenler konusunda Erdoğan’la işbirliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur.
"Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın"
Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa’nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın sonra konuşun!