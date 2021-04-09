AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İtalya Başbakanına: Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın

Muhtardan Kılıçdaroğlu'na: Köylüye inemiyorsunuz böyle iktidar olamazsınız HDP ittifakını anlayamıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta bir araya geldiği muhtarların eleştirileriyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na sorular yönelten bir muhtar 'İktidar, köylüye inebildiği için iktidar oldu. Engin Altay bir defa geldi daha gelmedi. Böyle iktidar olamazsınız. Bir de bu HDP işini anlayamıyoruz' ifadelerini kullandı.

