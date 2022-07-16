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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz tepkisi: Direnişi itibarsızlaştırmaya çalışıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ'cü darbenin 6. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Ömer Çelik, "15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor. 'Kontrollü darbe' yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten Kılıçdaroğluna 15 Temmuz tepkisi: Direnişi itibarsızlaştırmaya çalışıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ'cü darbenin 6. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu, yine 15 Temmuz Direnişini gölgelemek adına milletimizi şaşırtmayan bir hamle yaptı!

Sn Kılıçdaroğlu, bir dizi iftira atarak 15 Temmuz’da darbecilerin bizatihi hedefinde olan Sn Cumhurbaşkanımıza saldırdı.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimini tek bir twit ile geçiştirirken Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir dizi paylaşımda bulundu.

FETÖ'NÜN ADINI ZİKREDEMEDİ

Üstelik, FETÖ terör örgütünü gücendirmeyecek şekilde yazdı; “milletimize kast eden hain terör örgütü”nün ismini zikredemedi!

Öyle anlaşılıyor ki tankların yol vermesiyle darbe girişimini televizyon başında seyreden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor…

DİRENİŞİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

“Kontrollü darbe” yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde FETÖ’yü tek satırla geçiştirip, devletin başı olan Cumhurbaşkanımızı hedef almaları açık bir şekilde siyasi olarak konumlandıkları yeri gösteriyor. Avrupa’nın aşırı sağcılarındaki Erdoğan düşmanlığının temsilciliğini yapıyorlar.

Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini dirayetle korumaktadır.

Uluslararası ilişkilerimiz, sözleşmelere ve müzakerelere göre yürüyor.

Türkiye, müzakere masasında İsveç ve Finlandiya'ya taleplerini kabul ettirmiş; hassasiyetlerini kayıt altına aldırmıştır.

CHP'NİN KARNESİ KIRIK

Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz'da dahi ismini zikretmekten çekindiği terör örgütü FETÖ, Cumhurbaşkanımız sayesinde uluslararası bir metinde kayıtlara geçmiştir!

Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin hak ve menfaatleri konusunda ne kadar tavizsiz olduğu tüm tarafların bildiği bir gerçektir.

Şimdiki CHP yönetiminin Türkiye’nin ulusal güvenliğini ilgilendiren konularda karnesi kırıktır ve notu ortadadır.

CHP yönetimi, Doğu Akdeniz’den Libya’ya, Suriye’den Karabağ’a kadar bir dizi meselede Türkiye’nin hasımlarının yanında konumlanmıştır.

Bu haliyle CHP’nin “ulusal güvenlik dersi” verme konusunda herhangi bir yeteneği ve kapasitesi yoktur…

15 Temmuz direnişinin yıldönümünde Cumhurbaşkanımızı hedef alarak son derece sorumsuz ve siyasi açıdan ahlak dışı bir tutum sergilemişlerdir.

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Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun görevi başındaki genç bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması da utanç vericidir.

Kılıçdaroğlu'nun küçümsemeye çalıştığı arkadaşımız yetenekli, ehliyetli ve görevinin bilincindedir. Görevini yapan birinin tehdit edilmesine asla izin vermeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yürütülen tüm görüşmeler devlet geleneklerimize ve diplomatik kurallara göre yapılmaktadır. Görev yapan arkadaşlarımız bu yüksek görev bilincine sahiptir.

DERTLERİ F-35 VEYA S-400 DEĞİL

Belli odakların sürekli olarak belirli devlet görevlilerini hedef alması, “helalleşme” çağrısının en ağır vesayet günlerinin “hesaplaşma” amacını güttüğünü göstermektedir.

Meselenin İsveç ve Finlandiya olmadığını pekala biliyoruz! Dertlerinin F-35 veya S-400 olmadığının pekala farkındayız…

Ne tür kurnazlığa başvururlarsa başvursunlar; Aziz milletimizin 15 Temmuz Direnişini ve Cumhurbaşkanımızın o direnişe liderliğini itibarsızlaştıramayacaklar!

Cumhurbaşkanımız her zeminde Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumaya devam ediyor.

Dışardan ve içerden çok şey söylendi. Ama kazanan hep Türkiye oldu.

15 Temmuz direnişi bir kere daha gösterdi: Türkiye yenilmez."


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