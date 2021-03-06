Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten Kılıçdaroğluna tepki Kendisi bir demokrasi sorunu
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Bu milli güvenliği tehdit eden saldırganların dili

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendisi bir demokrasi sorunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'güvenlik sorunu' diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert cevap geldi. Bu dilin Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dili olduğuna vurgu yapan Çelik, ''Kılıçdaroğlu kendisinin bir 'demokrasi sorunu' olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir.'' dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şöyle:

Kılıçdaroğlu "Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur" demiş. Bu, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir "demokrasi sorunu" olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir.

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin milli güvenlik politikalarına cesaret ve kararlılıkla liderlik etmektedir. Milli güvenliğimizin en büyük dayanağı hak ve menfaatlerimiz konusunda kararlı bu politikalardır.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: 27 Nisan muhtırasını verenler aynısını yaptılar
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: 27 Nisan muhtırasını verenler aynısını yaptılar

Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği konusunda ne derece kararlı olduğunu bugün Başkomutan olarak MAVİ VATAN 2021 TAKTİK TATBİKATI vesilesiyle vereceği mesajlarla tüm dünyaya bir kere daha duyuracaktır.

Cumhurbaşkanımızı Avrupa ırkçılarının, Paşinyan'ın Ermenistanı'nın v Enosis zihniyetinin "milli güvenlik sorunu" olarak gördüğü doğrudur. Ancak Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanımızı "milli güvenlik sorunu" görerek bu sıralamada konumlanması manidardır.

Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm ihtilaflarda Türkiye'nin milli menfaatlerinin karşısında konumlanan Kılıçdaroğlu ile ortak "milli güvenlik" perspektifine sahip olmadığımız açıktır. Bizim milli güvenlik pusulamız Türkiye merkezlidir.

Milletimizin oylarıyla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" diyerek "milli iradeyi" hedef alan Kılıçdaroğlu'nun, devletin birliğini temsil eden en üst makamı "milli güvenlik sorunu" diyerek hedef alması "demokrasi"den nasibini almadığını kanıtlamaktadır.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten FETÖ'cülerin New York'taki propagandasına tepki
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten FETÖ'cülerin New York'taki propagandasına tepki
Abone Ol Google News
Yeni lider Beşiktaş

Yeni lider Beşiktaş

​Siyah beyazlılar ligde üst üste 5 maçtır kazanıyor.
Üç PKKlıiki milyon dolarla yakalandı

Üç PKK'lı
iki milyon dolarla yakalandı

​Münbiç'teki örgüt elemanlarına götürüyorlardı.
Bakan Soylu: Görevlendirme sonrası Iğdırda kaynaklar iyi kullanılıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.