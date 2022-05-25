Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten Kılıçdaroğluna sert eleştiri Karanlık odakların propagandası
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Karanlık odakların propagandası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ABD'ye kaçacak" iddialarını sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Dün, bir siyasi parti genel başkanının kendisini ve partisini karanlık çevrelerin propoganda aygıtı haline getirmesine şahit olduk. Sn Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka bir şey değildir!" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten Kılıçdaroğluna sert eleştiri: Karanlık odakların propagandası
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ABD'ye kaçacak" iddialarını sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Dün, bir siyasi parti genel başkanının kendisini ve partisini karanlık çevrelerin propoganda aygıtı haline getirmesine şahit olduk. Sn Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka bir şey değildir!

"MİLLETİNE AŞKLA BAĞLIDIR"

Etrafımızda olup bitene bakın. Türkiye’nin bu gelişmeler karşısındaki duruşuna bakın. Cumhurbaşkanımıza “kaçacak” denmesinin kimlerin kara propoganda aygıtında üretildiği net görülür. Kimlerin buna alet olduğu ise açıktır. Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye’ye aşkla bağlıdır. Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye’ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar.

FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu
GÜNDEM
FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu

YİNE YALANA BAŞVURDU

Parti grubunda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu iddia ederek tepki çeken açıklamalara imza atmıştı.

FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu
OYNAT 00:21
FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu
Parti grubunda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu iddia ederek tepki çeken açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert yanıt geldi. CHP liderinin bunu daha önce de söylediğine vurgu yapan Çelik, 'Milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.' dedi. Kılıçdaroğlu'nun 17/25 Aralık sürecinde FETÖ'nün kanallarında 'Erdoğan kaçacak' açıklamaları ve 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçarcasına geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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