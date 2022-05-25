AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Karanlık odakların propagandası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ABD'ye kaçacak" iddialarını sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Dün, bir siyasi parti genel başkanının kendisini ve partisini karanlık çevrelerin propoganda aygıtı haline getirmesine şahit olduk. Sn Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka bir şey değildir!

"MİLLETİNE AŞKLA BAĞLIDIR"

Etrafımızda olup bitene bakın. Türkiye’nin bu gelişmeler karşısındaki duruşuna bakın. Cumhurbaşkanımıza “kaçacak” denmesinin kimlerin kara propoganda aygıtında üretildiği net görülür. Kimlerin buna alet olduğu ise açıktır. Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye’ye aşkla bağlıdır. Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye’ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar.

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Dün, bir siyasi parti genel başkanının kendisini ve partisini karanlık çevrelerin propoganda aygıtı haline getirmesine şahit olduk. Sn Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka birşey değildir! — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 25, 2022

GÜNDEM FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu

YİNE YALANA BAŞVURDU

Parti grubunda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu iddia ederek tepki çeken açıklamalara imza atmıştı.