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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına sert tepki: Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldiği programda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki açıklamalarına sert tepki gösteren çelik, "Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Eski vesayetin zihniyetine dayanarak, Batı'daki faşistlerin yöntemini kullanarak bu ifadeleri kullanmaya devam ediyor" dedi. CHP'nin vizyon projesini de değerlendiren Çelik, "Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Getirdikleri model siyaset dışı. Vahim bir tabloyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten Kılıçdaroğlunun Meclisteki iddialarına sert tepki: Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur
​AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri konuşmasındaki "Bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları" sözlerine tepki gösterdi.

  • AK Parti Sözcüsü Çelik, 6'lı masanın güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için hazırladığı anayasa değişiklik teklifini de eleştirdi.

'BASİRETSİZLİK HADDİNİ AŞMAKTIR'


Çelik'in açıklamaları şöyle:

Vekillerimiz milletin oyunu aldı ve milletvekili oldu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tam bir basiretsizlik, haddini aşmaktır.

Kendisi 15 Temmuz'da tankların yol vermesiyle gidip darbe girişimini seyretti. O gün darbeciler Cumhurabaşkanımızı öldürmek istedi. O katil sürüsü Marmaris'te ormanlarda takip edilip yargı önüne çıkarılırdı. bu ülkede diktatörlük olsaydı ormanda öldürülürdü. tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur.

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CHP'NİN VİZYON BELGESİ

Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Neo liberal politikalarla partinin kimliği nasıl bağdaşacak bu toplantılarda gördük. Türkiye'deki problemlere çare olabilecek bir tablo ortaya çıkmadı. Getirdikleri model siyaset dışı. Vahim bir tabloyla karşı karşıyayız.

ALTILI MASANIN ANAYASA TEKLİFİ

Kafalarındaki şey işlevsiz ve etkisiz bir cumhurbaşkanı. halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı tarafsız kalmaz. Bu Türkiye'nin önüne konulmuş bir vizyonsuzluktur.

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