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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten kritik açıklama Bu korsan aramadır
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kritik açıklama: Bu korsan aramadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklama yaptı. Türk gemisine hukuk dışı arama ile ilgili Çelik, "Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır" açıklamasını yaptı. Bülent Arınç'ın istifası ve Kılıçdaroğlu'nun söylemleri de Çelik açıklamalarında öne çıkan başlıklar oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, hukuk ve ekonomi konularında yapılacak reform çalışmalarıyla ilgili olarak, "Önemli bir reform eylemini Türk siyasi hayatına paketlerle uygulamalarla ortaya koyduk" dedi. Türk gemisinde yapılan hukuk dışı arama, Bülent Arınç'ın istifası ve Kılıçdaroğlu'nun söylemleri Çelik'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar oldu. Çelik açıklamaları şöyle:

CHP’li Ünal Çeviköz’ün açıklamaları

Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz.


Seçilmiş bir başkandan demokrasi talep etmek, yanlış bir şeydir. Türkiye demokrasi için şehit vermiş bir ülkedir. Bununla kalmıyor, S-400'leri iptal edeceklerini söylüyorlar iktidara geldikleri zaman. Bu bir kes kopyala yapıştır siyasetidir. İthal ekameci bir demokrasi anlayışıdır.

Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir dil kullanıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyor?

Türk gemisine hukuk dışı arama


Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz.

Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır.

Azerbaycan açıklaması

Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının korunması konusunda gözlem gücü yapacak.

Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti
GÜNDEM
Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

Arınç'ın istifası ile ilgili açıklama

  • MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir.

Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem
OYNAT 03:10
Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında öğretmenlere sert mesajlar verdi. İktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu 'Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru gruplar gibi ayrıştırılması son derece üzücü bir husustur.

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