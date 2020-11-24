AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kritik açıklama: Bu korsan aramadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, hukuk ve ekonomi konularında yapılacak reform çalışmalarıyla ilgili olarak, "Önemli bir reform eylemini Türk siyasi hayatına paketlerle uygulamalarla ortaya koyduk" dedi. Türk gemisinde yapılan hukuk dışı arama, Bülent Arınç'ın istifası ve Kılıçdaroğlu'nun söylemleri Çelik'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar oldu. Çelik açıklamaları şöyle:
CHP’li Ünal Çeviköz’ün açıklamaları
Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz.
Seçilmiş bir başkandan demokrasi talep etmek, yanlış bir şeydir. Türkiye demokrasi için şehit vermiş bir ülkedir. Bununla kalmıyor, S-400'leri iptal edeceklerini söylüyorlar iktidara geldikleri zaman. Bu bir kes kopyala yapıştır siyasetidir. İthal ekameci bir demokrasi anlayışıdır.
Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir dil kullanıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyor?
Türk gemisine hukuk dışı arama
Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz.
Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır.
Azerbaycan açıklaması
Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının korunması konusunda gözlem gücü yapacak.
Arınç'ın istifası ile ilgili açıklama
- MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru gruplar gibi ayrıştırılması son derece üzücü bir husustur.