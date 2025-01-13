AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kongre sürecine doğru gidiyoruz. Kongrelerimizdeki coşku vatandaşlarımızın sürece sahip çıkmasında memnuniyet duyuyoruz.





Geçtiğimiz gün acı bir kaybımız oldu. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Çok zor zamanlarda Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı oldu. Gerçekten çok büyük bir kayıp oldu. Ferdi Tayfur’u da kaybettik. Çok nitelikli bizim sokaklarımızdan çıkmış. İnsanımızla birlikte yol yürümüş bir sanatçımızdı. Allah'tan rahmet diliyoruz.





2024’ten 2025’e değişmeyen önceliğimiz depremden etkilenen illerdeki çalışmalar. Cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki ilginin kaybedilmemesi gerektiğini belirtiyor. İç cepheyi güçlendirmeliyiz.





Terör demokrasimizi tehdit eden bir şeydir. Duruşumuzu daha da netleştiriyoruz.





"Terör ülkenin gündeminden çıkmalı"

Terör üzerinden bir yere varmaya çalışanlara müsaade edilmeyecek. Devlet Bahçeli'nin güçlü bir inisiyatifi var.

YPG/PYD meselesi. açık bir şey söylemek lazım. Esed rejiminin çökmesinden sonra rejimin türevi olarak orda kalmış tek yapı bu PKK/PYD yapısıdır. Kürtleri temsil etme hakkı yoktur.

Terör yapılarının varlığı yeni dönemin kazanımlarından mahrum bırakır.

Teröristle müzakere asla asla söz konusu değil.

Bölgedeki Kürt kardeşlerimize yönelik hiçbir ayrımcı yaklaşıma destek vermeyeceğimizi de belirtmek isterim.

ABD 1970 yılından bu yana Suriye'ye karşı bir yaptırım uygulamaktaydı.

Muafiyet gündeme geldi. Olumlu bir gelişmedir.

Ana gündemimiz Gazze olmaya devam edecektir.

Tüm çabalara rağmen, UCM'nin kararına rağmen katliam ve soykırım devam ediyor.

Soru-Cevap

Cumhurbaşkanımızın Trump'la hukuku iyidir.

Gazze meselesinde bu durumun bir an evvel sona ermesi gerekir bunun için de yönetimin adım atması gerekir.

Erdoğan'ın CHP'li bir belediye başkanını AK Parti'ye davet ettiği iddiası:

Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok sayıda belediye başkanı oluyor.

Devletin başı olarak mesaisinin el verdiği ölçüde kapısı herkese açık.

Ortada illegal bir durum yok. Komplo teorisine bağlanacak bir durum yok.

Decodere ihtiyaç olan konuşmalara gerek yok. Özgür Özel şifreli konuşuyor.

İmralı heyetinin ziyaretleri

Ziyaretler terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için kıymetli.

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için yapılan bu görüşmeler son derece normaldir.

Biz siyasi hayatımız boyunca şehit ailelerimizin yanında olmayı her zaman en büyük şiarlarımızdan biri olarak kabul ettik.

Burada herhangi bir şekilde şehit ailelerimizi incitecek herhangi bir adımın atılması söz konusu olmayacak.

Özgür Özel'in mezhepçilik söylemleri

Soru: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşşar Esed'e yönelik sözlerini mezhepsel bir ima olarak yorumlamıştı. Sizler bunu nasıl değerlendirirsiniz?

Siyasi tarihimizde mezhepçilik yok.

Mezhepçiliği 14-28 Mayıs seçimlerinden önce 6'lı Masa siyasete soktu.

6'lı Masa'dan Sayın Kılıçdaroğlu çıktı bir gün tweet attı kendisini nitelendirerek Alevi dedi, buna da birisi çıktı pas atmak için Sünni dedi.

Siyasi mücadelelerin mezhep kimlikleri üzerinden tanımlanması son derece sakıncalıdır. Bu işe girilmemelidir.

İnsanların kimliklerine sahip çıkması iyi bir şeydir ama kimlikçilik yapması son derece sakıncalı bir şeydir.

Sayın Cumhurbaşkanımız İslam dünyası içerisinde yegane liderdir. Bu mezhep tartışmalarının dışında durulması gerektiği konusunda.

İnsanlar bölgemizde Şii, Sünni, Alevi olabilir ama bu mezhepler üzerinden siyasallaşma o bölgeye nasıl bir felaket getiriyor bunu görüyoruz.

Bu mezhep tartışmasını siyasi tartışmanın bir parçası haline getiren ilk kişi CHP'nin önceki genel başkanıdır ve Altılı Masa'nın diğer üyeleridir. Sayın Özgür Özel'in söyleyeceği bir şey varsa önce oraya dönmelidir.