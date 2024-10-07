AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kadına şiddete yönelik net mesaj: Cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

"Bir yandan Akdeniz’in her yanını savaş gemileri ile doldurdular. İsrail’in kendini savunma hakkı var deniliyor, denildikçe İsrail daha çok kadın ve çocuk öldürülüyor. Lübnan’ı yeni Gazze yapmak istiyorlar. Gelinen tabloda; bütün sistemi, uluslararası hukuku ve tüm insanlığı görmezden gelen Netanyahu ve çetesi ile karşı karşıyayız"