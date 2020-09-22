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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Doğu Akdeniz'deki gerilime değinen Çelik, Türkiye'nin diplomasiden yana olduğunu belirterek diplomasi vurgusu yaptı. Ankara'da sağlıkçılara yönelik saldırıyı kınadıklarını belirten Çelik, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olacağını bir kez daha vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Çelik'in konuşmasından satır başları:

Ermenistan ateşle oynadığını bilsin.

Türkiye kayıtsız şartsız Azeri kardeşlerinin ve Azerbaycan'ın yanındadır.

Dün sosyal medyada da gündem olan sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir konuşma yaptı MKYK başında. Bu kapsamlı değerlendirmesinin yanı sıra teşkilatlarımızla ilgili bir değerlendirmesi de oldu. İlçe kongrelerimizdeki çalışmalarından memnuniyetlerini ifade etti. Teşkilatlarımızın çoğu yeni üye kaydetme sayısında büyük bir başarı gösterdi. Bu sürecin daha güçlü bir şekilde devam etmesi konusunda genel başkanımız memnuniyetlerini ifade etti.

Yüz yüze eğitim

Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Anaokulları ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitim söz konusu. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı ve başarılı bir dönem diliyoruz. Her bir insanın okula başladığı günün anısı hayatı boyunca onu takip eder. Böylece bu çocuklar bu anıdan mahrum kalmamış oldular.

Diyarbakır'daki evlat nöbeti

Diyarbakır Anneleri'nin ellerinden öpüyoruz, her zaman yanlarındayız. Maalesef kendi ülkelerindeki teröre karşı en büyük hassasiyeti gösterenler, o terörün 1000 katını yaşayan Türkiye'deki terör örgütlerine müsamaha göstermeye devam ediyorlar.

BM yetkilisinin terör örgütü ile görüşmesi

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virgina Gamba, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü. Bu bir teröre destek verme girişimidir, bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Şiddetle kınıyoruz.

NATO vurgusu

Güney Kıbrıs'ın AB ve ABD tarafından cesaretlendirilmesi maalesef buradaki sorunların çözümüne negatif bir katkı sağlamaktadır. Güney Kıbrıs'ın hukuk dışı davranışlarını cesaretlendirmekten başka bir anlama gelmez. ABD hem silah ambargosunu kaldırdı hem de Rum tarafını askeri eğitim politikasına dahil etti. Pompeo teamüllere aykırı bir şekilde sadece Rum tarafını ziyaret etti. BU sağlıklı sonuç alınacak bir yaklaşım değil. Bütün müttefiklerimize söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti bir NATO ülkesidir. Bağımsız ve egemen bir devlet olan KKTC'nin garantörüdür Türkiye. Doğu Akdeniz'de barış, istikrar istiyoruz. Hak ve menfaatlerimiz konusunda tabii ki tavizsiziz.

Yunanistan'la istikşafi görüşmeler

Birileri getirip maksimalist taleplerini masaya koyup 'kendi hak ve menfaatlerinizden vazgeçin' derse orada müzakere olmaz. Türkiye burada koşulsuz bir müzakereden yana.



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