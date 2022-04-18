AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pençe-Kilit operasyonu açıklaması: BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Ramazan ayında maalesef büyük bir şekilde üzüntüyle karşıladığımız şiddet olayları söz konusu oluyor. Kanada'da Müslümanların üzerine ateş açılması gibi bir olay yaşandı. Kanada hükümetinden önlemleri almasını bekliyoruz.

"MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Ama en çok içimizi yakan şüphesiz Mescid-i Aksa'da yaşanan şiddet olaylarıdır. Bu saldırganlıkları, şiddet eylemlerini şiddetle kınadığımızı, Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu belirtiyoruz. Mescid-i Aksa'nın statüsü dokunulmazdır.

Eline kaldırmayan insanlara yönelik ağır saldırılar, böyle bir şiddet asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, oraya namaz kılmaya gidenlerin engellenmesi de asla kabul edilemez.

Cumhurbaşkanımız dün Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile de görüştü. Bu konudaki hassasiyetimiz açıktır.

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PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Türkiye kendisini terörden korumak amacıyla, bu sabah kendi meşru haklarını kullanarak Pençe- Kilit operasyonunu başlattı. Harekatla teröristlerin hazırlıkları yerinde imha ediliyor.

Yüksek bir meşruiyetle bu terörle mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz.

Türkiye istiyor ki komşu ve kardeş ülkeler bu terör örgütlerini barındırmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti kendi topraklarını ve insanlarını korumak için bu hakkı kullanıyor. Kahraman Mehmetçiğin bu fedakarlığın hedefe ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktur.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Vaka sayısının 5 bini altına inmesi son derece önemli. Bugünlere ulaşmamızda en büyük gayreti gösteren sağlık çalışanlarımıza müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.

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Türkiye'nin sağlık alanındaki organizasyon kabiliyeti, sağlık teşkilatının donanımının yüksek olması ve şehir hastaneleri gibi oyun değiştirici büyük adımların atılması pandemi ile mücadele konusunda başarılı çalışmalar yapmamızı sağladı.

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI

Savaşın ne kadar mantıksız, ne kadar yıkım getiren bir olay olduğu bu sefer de dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor.

Sorunu çözmemenin zarar verdiği, tüm insanları etkilediği bu yaşadığımız günlerde da belirgin hale geldi.

Putin'le görüşen Avusturya Başbakanı 'Beni iyimser yapan tek şey Putin'in İstanbul sürecini bizzat dile getirmesi' dedi. Müzakereleri tek başına Türkiye yürütüyor. İstanbul'daki müzakere sürecinin desteklenmesi çok önemli.

ABD'DEN F-16 SATIŞINA YEŞİL IŞIK

NATO ülkeleri arasına adı konmamış ambargoların olması mantıksız. İkinci bir mektup gönderilecek.

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