Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten terör örgütü EOKAyı anan pul bastıran Rum Kesimine tepki
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terör örgütü EOKA'yı anan pul bastıran Rum Kesimine tepki

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünü anan pul bastırmasına, AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiçkimse KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini gaspedemeyecektir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten terör örgütü EOKAyı anan pul bastıran Rum Kesimine tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünü anan pul bastırmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü’nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA’yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak varoldu ve varolmaya devam edecek.

Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiçkimse KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini gaspedemeyecektir.

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