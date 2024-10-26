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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten uluslararası topluma çağrı: Netanyahu şebekesi durdurulmalı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten uluslararası topluma çağrı: Netanyahu şebekesi durdurulmalı

14:1126/10/2024, Cumartesi
IHA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırılarına ve Gazze'de devam eden soykırımına tepki gösterdi.


Çelik, bu eylemlerin bölge barışı için tehdit oluşturduğunu belirterek, uluslararası hukukun ihlal edilmesine karşı durulması gerektiğini vurguladı. Çelik,
"Netanyahu'nun şebekesi, bölgemizi ateş çemberine çeviriyor. Uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz"
dedi.

"Soykırımcı şebekeye karşı harekete geçilmeli"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze'de soykırıma devam eden, Lübnan'a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir. Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir. Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz"



#AK Parti
#Ömer Çelik
#İsrail
#İran

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