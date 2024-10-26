AK Parti Sözcüsü Çelik'ten uluslararası topluma çağrı: Netanyahu şebekesi durdurulmalı

İsrail güçleri, İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Suriye'nin başkenti Şam'da, İran ile eş zamanlı patlamalar oldu. İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, "Şu an siyasi yönetimin aldığı karar doğrultusunda İran’daki askeri hedefleri hassas bir şekilde vuruyoruz" dedi. ABD basını, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını ve Beyaz Saray'a bilgi verildiğini yazdı. İran basını ise Tahran'a herhangi bir saldırı olmadığını belirtip şehirde durumun normal olduğunu ifade etti. Öte yandan, saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği bildirildi.