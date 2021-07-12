Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten Yunanistandaki Galatasaray kafilesine yönelik tutuma kınama
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'daki Galatasaray kafilesine yönelik tutuma kınama

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik tutuma tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan makamlarının Galatasaray'a yaptığı saygısızlık sadece kendilerine yakışmıştır. Dostluk ve sporla ilgisi olmayan, her bakımdan yakışıksız davranışlarını not ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Çelikten Yunanistandaki Galatasaray kafilesine yönelik tutuma kınama
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik tutuma tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın, Galatasaray Spor Kulübü'ne dönük kötü muamelesini şiddetle kınıyoruz. Kötü niyet ve kabalığın sportmenlikte yeri yoktur. Galatasaray dünyada yeri olan büyük bir takımımızdır. Yunan otoriterlerinin yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yunan makamlarının Galatasaray'a yaptığı saygısızlık sadece kendilerine yakışmıştır. Dostluk ve sporla ilgisi olmayan, her bakımdan yakışıksız davranışlarını not ediyoruz."

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