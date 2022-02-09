AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz."
Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır.
Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır.
Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz.
Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır.