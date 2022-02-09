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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz."
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