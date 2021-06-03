AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Terörle mücadele operasyonları

Pençe operasyonlarında 8 bin 500 'den fazla hedef imha edilmiştir. PKK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı hepsi cinayet mekanizmalarıdır.

TSK, siviller için yüksek hassasiyette, hedef teröristlerdir.

DEAŞ'a yönelik en büyük mücadeleyi biz verdik. DEAŞ'a karşı 570'den fazla operasyon yaptık.

Müzisyenlere koronavirüs desteği

Koronavirüs destekleri "Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyen arkadaşlarımıza da ulaşacaktır. Müzik sendikaları, birlikleri ile dernekleri toplam 9 sivil toplum kuruluşu ile görüşülecek. Toplam destek 250 milyon liralık destek verilmiş olacak. Sanatçı arkadaşlarımızın seslerini duyduğumuzu, gündemimizde olduğunu ifade etmek isterim.

Tiyatrolara turne desteği söz konusu olacak. 1-30 Ağustos arasında 37 milyon liralık destek vereceğiz.

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Türkiye'nin savunma sanayii

Uluslararası basında, İHA ve SİHA'larla Türkiye'nin ortaya koyduğu performans oyun değiştirici olarak ifade ediliyor. Uçak gemimiz TCG Anadolu'nun yapımı sürüyor. Bu gemide İHA ve SİHA'lar için hava platformu da olacak. Böylece Ege ve Akdeniz'de bütün bu bölgelerde Türkiye açısından stratejik üstünlük sağlanacak.

Gemimiz doğal afetlerde de kullanılabilecek. Yüzde 70'e yakını yerli olacak. Bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

Çevre sorunları

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğün birçok çevre projesi yürütülüyor. En önemlilerinden birisi atık meselesinde olan projeler. Atık alanında BM tarafından ödül ilk kez Sayın Erdoğan'a verildi. Türkiye'nin öncü olması, dünyaya ilham olması son derece önemlidir. Çevre kirliliği insanlık için ertelenemez bir sorun haline getirmiştir.

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Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu son derece tedirgin edicidir. Buna asla tahammül edemeyiz. İklim değişikliği, kirlilik ve yoğun bir deniz olması buna yol açtı. Artık radikal bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. Yüzden temizlense bile tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Marmara çevresinde 25 milyonluk nüfus yaşıyor. Müsilaj meselesi en yakından takip ettiğimiz meselelerden birisidir.

Bakanlığımız yarın bir çalıştay düzenleyecek. 91 noktadan örnek alındı. Kapsamlı bir hazırlık yapıldı. İnşallah bu çalıştayın sonuçları hafta sonunda bakanımız tarafından paylaşılacak.

İsrail'in Filistin'e saldırıları

Hiçbir şekilde bu eylemlerden ders çıkarmadılar. Batı Şeria'da konut temeli atma töreni düzenliyorlar, bunu kınıyoruz. Filistinlilerin evlerine el konulmasına son verilmesi gerekiyor. BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarında bağımsız bir komisyon kurmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Sonuçlarını yakın bir şekilde takip edeceğiz.

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FETÖ'nün Avrupa'daki faaliyetleri

Almanya'da örgütün de dahil edildiği bir proje ortaya çıktı. Arkasında yine terörist amaçlar var. Almanya'daki Türkleri ve Müslümanları hiçbir şekilde temsil etmiyorlar. Almanya'nın FETÖ konusunda çok daha hassas davranmasını bekliyoruz. Almanya bizim müttefikimiz.

Yeni anayasa çalışmaları

Cumhur İttifakı kendi içerisinde bir uzlaşı ortaya çıkardığı takdirde diğer partilerle paylaşılacak. Çalışmalar bitmek üzere. 1980 darbesinden bu yana Türkiye yeni anayasa tartışmalarını yaşıyor. Yeni anayasa bizim geleceğe borcumuzdur.

Muhalefetin erken seçim çağrıları

Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkandan, oy oranı yüzde 1 olanlar bile erken seçimden bahsediyor. Seçimler zamanında yapılacak. Esas olan bu süreç içerisinde yapacağımız işlere yoğunlaşmaktır. Öyle bir konumlanma var ki AK Parti'nin yaptıklarına karşı cephe alıyorlar. Bir siyasi parti kendi varlığını kendi tezleriyle gösterir. Kendileri sadece AK Parti'nin antitezi olarak konumlanmış.

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Yunanistan ile diplomatik temaslar

Her zaman söylediğim gibi Türkiye bir müzakere devletidir. Atina şunu anlamalı; Türkiye'ye AB ile baskı uygulayarak çözüme ulaşamaz. Baskı ile çözebileceğiniz sorun yoktur. Bu coğrafyada biz yaşıyoruz, sorunu da biz kendi aramızda çözeceğiz. Fransız gemisini davet edip bize bayrak göstermekle çözülecek sorun değil bunlar. Zor zamanınızda deprem olur yardıma biz koşarız. Türkiye dostluğundan herkesin fayda göreceği bir ülkedir.

Masaya ön koşulsuz oturulmalı. Mesafe bu şekilde alınabilir. Türkiye-Yunanistan arasındaki hiçbir görüşme mekanizması hep Atina tarafından durdurulmuştur.

Erdoğan-Biden görüşmesi

ABD ile köklü bir geçmişimiz var. Geçmişte ortaya koyduğumuz iş birliklerinde Türkiye'nin önemini göstermiş bir tablo var. Yönetimlerden her zaman sağduyulu olmalarını bekliyoruz. FETÖ elebaşının ABD tarafından Türkiye'ye teslim edilmemesi müttefiklik ilişkilerini zedelemiştir.

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Çok net bir şekilde YPG, PKK'nın uzantısıdır. Müttefikimizin destek sağlamaması lazım. DEAŞ ile savaşıyor diyorlar. DEAŞ ile PKK aynıdır. ABD terör örgütlerine karşı mesafe almalıdır.

Biden daha önce başkan yardımcısı olarak Türkiye hakkında yeterli bilgiye sahiptir. Erdoğan ile yakın ilişkileri var. Yeni dönemi ABD ile pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyor. Bunu sağlarsak daha büyük işlere imza atabiliriz.