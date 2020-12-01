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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Türkiye için Milli Güvenlik sorunu" ifadesini kullanmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu, yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “demokrasi sorunu” haline gelmiştir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ömer Çelik
Ömer Çelik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur" demişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP liderinin sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için Milli Güvenlik Sorunudur,” demiş. Yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “demokrasi sorunu” haline gelmiştir.

"Tehditler karşısında tavizsiz şekilde yoluna devam edecektir"

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmaktadır. Bunun için Türkiye düşmanlarının ortak hedefi haline gelmiştir. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Kılıçdaroğlu'na) Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir' dedi.


"Milli güvenliğimize düşman olanların hedefi Cumhurbaşkanımızdır"

Kılıçdaroğlu’nun utanç verici şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için milli güvenlik sorunudur” dediği gün, yabancı bir yayında “Türkiye’nin sorunu Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir” manşeti atıldı. Milli güvenliğimize düşman olanların hedefi Cumhurbaşkanımızdır.

Kılıçdaroğlu milli güvenliğimiz hakkında fikir öne sürmüyor. Milli güvenlik siyasetimize karşı demokratik eleştiri getirmiyor. Milli güvenliğimize karşı olanların tezlerinin savunuculuğunu yapıyor. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye karşıtlarının tezini savunuyor."

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