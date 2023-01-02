AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Zorlukların bir kısmı içeriden bir kısmı dışarıdan kaynaklandı. En son bizim neslimizin gördüğü 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi en kirlilerinden biri olarak tarihe geçti.

TBMM tüm dünyadaki meclislerden bir farkı vardır. 2 kere gazi olmuş bir Meclis'tir.

Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde pek çok sessiz devrimler gerçekleştirildi.

EYT düzenlemesinden 3600 ek göstergeye, Gabar'daki petrol keşfine kadar pek çok konuda güçlü adımlar atıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı

Karşı karşıya kaldığımız en büyük problemlerden bir tanesi dış politikada, Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan bölgesel ve küresel tablo. Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesine sıkı sıkı bağlı bir şekilde sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini her seferinde vurguluyoruz. Önümüzdeki büyük bir soğuk savaşın belirmeye başladığını söyleyebiliriz.

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Türkiye'nin masada olmadığı bir Avrupa Birliği toplantısında Rusya-Ukrayna meselesinin konuşulması diplomasi olarak bile ifade edilemez. O sadece zihinsel egzersiz düzeyinde kalır.

Hiç kimse bize siyasal bazı retorikler kullanarak terörü mağdur göstermeye ya da terör yoluyla yapılanlara hafifletici sebep üretmeye kalkmasın.

Türkiye-Suriye-Moskova savunma bakanlarının Rusya'da bir araya gelmesi

Suriye konusunda, Suriye'de iç savaş başlamadan evvel Türkiye Suriye halkının faydasına olacak şekilde Suriye'nin açılması, dünya ile entegre olması için çok kuvvetli bir tavır ortaya koydu. Biz bunları yaparken dünyanın önemli devletleri Suriye'ye 'haydut devlet' muamelesi yapıyor ama biz Suriye halkının faydasına olacak şekilde bunu sürdürdük. Ama daha sonra ortaya çıkan katliamlar bu ilişkilerin kopmasına neden oldu. Türkiye en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.