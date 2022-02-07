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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MİT kumpası yıl dönümünde açıklama yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT kumpası olarak bilinen 7 Şubat'a ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MİT kumpası yıl dönümünde açıklama yaptı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada 7 Şubat’ın, FETÖ tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı hedef alınarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne yönelik yapılan darbe girişiminin 10’uncu yıl dönümü olduğunu anımsattı. 7 Şubat’ın yıl dönümünde, terör örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetlediklerini belirten Çelik, "7 Şubat darbe girişimi, karanlık örgüt FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin milli güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bir dizi terör faaliyetinin ilk halkasıdır. FETÖ, 7 Şubat’ta ve sonrasında MİT'e ve devletin diğer kurumlarına yönelik operasyonlarıyla Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politika geliştirme kabiliyetini hedef almıştır. Türkiye düşmanlarının maşası, Türkiye düşmanı projelerin aracı olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

7 Şubat'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlam iradesi ile başarısız olduğunu kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu liderlik ile Türkiye’nin ulusal güvenliğine dair tavizsiz duruşunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın o gün tüm terör örgütlerine verdiği mesaj açıktır; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli egemenliği korumak için her türlü bedeli ödemeye her an hazırız. Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

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